Veganer Milchersatz: Wie gesund ist die Pflanzenmilch?

Pflanzenbasierte Milchersatzprodukte haben eine geringere Klimaauswirkung. Laut dem Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg (Ifeu) beträgt der CO2-Fußabdruck für einen Liter Dinkel-, Hafer- und Mandeldrink 0,3 und für Sojadrinks 0,4 Kilogramm Kohlendioxid. Die Untersuchung ergab, dass die Produktion von einem Liter Kuhmilch im Vergleich mit einem Wert von 1,4 und Bio-Kuhmilch mit einem Wert von 1,7 Kilogramm Kohlendioxid deutlich höhere Mengen an klimaschädlichen Gasen erzeugt. Bei manchen Milchalternativen, zum Beispiel bei Mandelmilch, wird jedoch ein Vielfaches der Wassermenge verbraucht, die bei Kuhmilch anfällt. Das verschlechtert die Ökobilanz der Produkte.

Neben den Klimafolgen können tierethische Gründe ausschlaggebend dafür sein, dass Menschen bewusst auf den Konsum von Kuhmilch verzichten. Doch bei grundlegenden Ernährungsumstellungen sollten auch die gesundheitlichen Konsequenzen für den eigenen Körper nicht außer Acht gelassen werden. Ob Soja-, Mandel- oder Haferdrink, die verschiedenen Milchersatzprodukte bringen sowohl Vor- als auch Nachteile mit sich.

Um einen Vergleich zu ermöglichen, beziehen sich die folgenden Daten in der Hauptsache auf die Nährwerttabelle (2019/2020) der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Grundlage für den Vergleich ist dabei Kuhmilch mit einem Fettgehalt von 3,5 Prozent.

Sojamilch: Guter Eiweiß-Lieferant bei wenig Kalorien

Sojamilch (42 Kilokalorien pro 100 Gramm) enthält weniger Kilokalorien als Kuhmilch (65 Kilokalorien), aber genau so viel Eiweiß (drei Gramm pro 100 Gramm). Sie ist reich an ungesättigten Fettsäuren, Folsäure und Isoflavonen. Isoflavone sind natürliche Pflanzenstoffe, die in verschiedenen Hülsenfrüchten wie Sojabohnen, Linsen und Kichererbsen vorkommen. Sie haben eine ähnliche chemische Struktur wie Östrogene, die weiblichen Sexualhormone. Bisher wurden keine nachteiligen Wirkungen beim Menschen festgestellt, aber das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) warnt davor, Babys oder Kleinkinder mit Sojagetränken zu ernähren.

Sojamilch enthält nur in etwa ein Zehntel des Kalziums von Vollmilch. Einige Hersteller fügen daher künstlich Kalzium und Vitamin B12 hinzu. Darüber hinaus hat Sojamilch nur halb so viel Fett wie Vollmilch und 40 Prozent weniger Kohlenhydrate. Allergiker sollten Sojaprodukte jedoch mit Vorsicht genießen, denn bei Birkenpollen-Allergikern zum Beispiel können sie schwere allergische Reaktionen auslösen.

Mandelmilch: Wenig Mandel, und doch gefährlich für Allergiker

Der in der Nährwerttabelle aufgeführte Marken-Mandeldrink hat einen relativ geringen Kaloriengehalt im Vergleich zu Vollmilch, mit 22 Kilokalorien pro 100 Gramm. Allgemein enthält Mandelmilch meist nur recht wenig gesunde Fette, pflanzliche Eiweiße, Vitamine, Mineralstoffe und Ballaststoffe. Der Marken-Drink schneidet jedoch besser ab, da unter anderem Vitamine künstlich zugesetzt wurden. Die Mandelmilch verzeichnet ungefähr ein Gramm Fett und in etwa die Hälfte der Kohlenhydrate von Kuhmilch (2,4 Gramm beziehungsweise 5 Gramm aus 100 Gramm).

Für Menschen mit einer Nussallergie ist das Milchersatzprodukt nicht geeignet. Denn, auch wenn Mandeldrinks meist nur noch einen sehr geringen Anteil an Mandeln aufweisen, können auch kleinste Mengen allergische Reaktionen im Körper auslösen.