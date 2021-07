Auto kracht in Haus - 80-jähriger Bewohner leicht verletzt

In der Nacht zum Freitag ist in Pfarrkirchen im Landkreis Rottal-Inn ein Unbekannter mit einem abgemeldeten Auto in ein Haus gekracht. Danach machte er sich aus dem Staub. Der 80-jährige Wohnungsinhaber wurde von der Polizei in den Trümmern seines Wohnzimmers gefunden. Er wurde leicht verletzt und kam ein Krankenhaus.

Polizei findet Bewohner zwischen Trümmern

Der Fahrer war im Bereich einer scharfen Linkskurve geradeaus gefahren. Der Wagen durchbrach mit der Fahrzeugfront die Außenmauer des Hauses und blieb im Wohnzimmer stecken. Eine Zeugin konnte beobachten, wie der Fahrer ausstieg und weglief.

Hoher Sachschaden am Haus

Das Haus wurde vorerst als einsturzgefährdet eingestuft. Zunächst musste es von der Feuerwehr Pfarrkirchen und durch Kräfte des Technischen Hilfswerks gesichert werden. Der Schaden am Haus liegt nach einer ersten Einschätzung bei etwa 100.000 Euro. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Das Auto wurde abgeschleppt und sichergestellt.

Die Ermittlungen laufen. Eventuelle Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Pfarrkirchen zu melden.