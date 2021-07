BMW-Fahrer rast auf A6 in Polizeiauto: Drei Schwerverletzte

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall auf der A6 in Richtung Amberg direkt nach der Anschlussstelle Altdorf. Die Autobahn ist zur Stunde an der Unfallstelle komplett gesperrt. Auch die Gegenfahrbahn in Fahrtrichtung Nürnberg wurde wegen der Bergungsarbeiten auf eine Fahrspur verengt. Deshalb kommt es dort zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Polizeibeamter wurde im Streifenwagen eingeklemmt

Wie die Polizei weiter berichtet, wurde eine Streife wegen eines kleineren Unfalls zu einem Parkplatz nach der Ausfahrt Altdorf gerufen. Aus noch nicht geklärter Ursache verlor ein Autofahrer auf der A6 die Kontrolle über seinen BMW, raste über den Standstreifen hinweg über die Fahrbahn und prallte auf das stehende Polizeiauto, in dem gerade die beiden Polizeibeamten saßen. Der Kollege auf der Beifahrerseite sei dabei so eingeklemmt worden, dass ihn die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreien musste, berichtet Polizeisprecher Michael Petzold. Dazu hätten die Einsatzkräfte das Dach des Autos aufschneiden müssen.

Ein Gutachter muss den Unfallhergang klären

Die Polizeibeamten und der BMW Fahrer kamen in umliegende Krankenhäuser. Alle drei seien vermutlich schwer verletzt, sagte Petzold. Nun müsse ein Gutachter den Unfallhergang klären. Wie lange die A6 gesperrt bleibt, ist derzeit noch unklar.