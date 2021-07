Anschlagspläne in München? 26-Jähriger vor Gericht

Der Prozess beginnt genau zwei Wochen, nachdem ein 24-jähriger Somalier in einem Kaufhaus in Würzburg drei Frauen erstochen und sieben Menschen verletzt hatte: Am Landgericht München wird jetzt gegen einen 26-jährigen Mann verhandelt, der im Mai 2020 einen islamistischen Anschlag geplant haben soll. Zuvor hatte sich der Mann wiederholt psychisch auffällig gezeigt. Wie in Würzburg halten Ermittler auch hier islamistische Motive für "naheliegend".

Mit Hammer auf Autos eingeschlagen

Der Münchner Angeklagte wollte laut Generalstaatsanwaltschaft ein Auto stehlen und in der Münchner Fußgängerzone Menschen überfahren. Um an ein Fahrzeug zu kommen, soll der gebürtige Iraner vier Autofahrer an einer roten Ampel mit einem Messer und einem Hammer bedroht haben. Mit dem Hammer soll er auch auf die Autos eingeschlagen und dabei "Allahu Akbar" ("Allah ist groß") gerufen haben. Die Fahrer haben aber Gas gegeben und sind davongerast.

Angeklagter möglicherweise schuldunfähig

Zehn Minuten nach Beginn der Attacken wurde der 26-Jährige festgenommen. Angeklagt ist er nun wegen räuberischen Angriffs auf Kraftfahrer und Sachbeschädigung. Noch ist unklar, inwieweit der gebürtige Iraner überhaupt schuldfähig ist. Denn nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft leidet er an paranoider Schizophrenie und ist womöglich schuldunfähig. Der Prozess könnte damit enden, dass der Mann dauerhaft in die Psychiatrie kommt.