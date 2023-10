Auslandsjahr nach der Schule: Wer selbst organisiert, lernt mehr

"Dschungel an Möglichkeiten"

Das große Problem an einem Auslandsjahr sei der "Dschungel an Möglichkeiten", sagt Julia Stolzenberg. "Das endet dann oft darin, dass man am Ende gar nicht mehr weiß, was man machen könnte." Die Bloggerin unterscheidet deshalb zwischen drei Kategorien: "Work and travel", Freiwilligenarbeit im Ausland oder Auslandspraktika bei Unternehmen oder gemeinnützigen Organisationen. Man müsse aber genau prüfen, worauf man sich einlässt. "Es gibt Angebote, die schön verpackt sind, aber eigentlich eine Gruppenreise mit anderen Deutschen sind, wahnsinnig viel Geld kosten und einen in der persönlichen Entwicklung nicht weiterbringen", erklärt Stolzenberg.

Diese Entwicklung habe auch mit Corona zu tun. "Reiseveranstalter mussten nach der Pandemie kreativ werden, um ihre alten Reisekonzepte für viel Geld an eine neue Zielgruppe wie Schüler und Schülerinnen zu bringen", sagt Julia Stolzenberg. "Dafür, dass man vor Ort noch arbeitet oder ein Sozialprojekt unterstützt, sollte man selbst niemals Geld hinlegen", ist sie überzeugt.

Frühzeitig mit der Planung beginnen

Das Wichtigste für ein Auslandsjahr sei eine gute und frühzeitige Planung. Viele würden sich erst Gedanken machen, wenn sie mit der Schule fertig sind. Das sei jedoch zu spät. Dann blieben eben nur noch die organisierten Gruppenreisen. "Die essenziellen Fragen, die ich mir schon ab der elften Klasse stellen muss, sind: In welches Land möchte ich? Welche Sprache möchte ich verbessern oder lernen? Was brauche ich dafür? Wie lange möchte ich wegbleiben?" Julia Stolzenberg rät zu mindestens einem halben, besser einem ganzen Jahr.

"Work and travel", Praktikum oder Freiwilligenarbeit?

Auch, welches Programm das richtige ist, kommt stark auf die jeweiligen Wünsche und Ziele an. Für jemanden, der schon weiß, was er oder sie später beruflich machen möchte, kommt möglicherweise ein Auslandspraktikum infrage. Wer Soziale Arbeit studieren möchte, entscheidet sich vielleicht eher für die Freiwilligenarbeit. Darüber hinaus sei eine frühzeitige Finanzplanung wichtig. "Ich muss mir Ersparnisse anlegen, damit ich einen Notgroschen habe", erklärt die Bloggerin. Ist dann mal alles organisiert, steht einem großartigen Jahr voller wertvoller Erlebnisse nichts mehr im Wege. Worauf es laut Julia Stolzenberg am Ende bei einem "Gap Year" ankommt: "Runterkommen, durchatmen und einfach mal das machen, worauf man Lust hat und sich dabei klar werden: Wo will ich eigentlich hin?"