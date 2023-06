Die Handwerker-Walz: Work and Travel aus dem Mittelalter

In Hollfeld in der Fränkischen Schweiz geht ein junger Zimmerer die steile Straße zur Kirche hinauf. Er fällt auf, denn er trägt die Zimmermannskluft: Hut, lange Schlaghose, eine Weste mit acht Knöpfen und ein schwarzes Jackett.

Hoch oben, von einem Baugerüst am Kirchplatz, ein Ruf: "Ah, tach Rolandsbruder! Geh mal in die Baubude und hol dir ein Bier und warte da mal auf uns, ja?" So lernt der Wandergeselle Robin Zimmermann seinen zukünftigen Chef kennen. Bei Michel Bormann wird er die nächsten Wochen auf dem Dachboden unterkommen. Er hat ihn sofort erkannt, denn Bormann war selbst vier Jahre lang als Wandergeselle unterwegs.

Schreinern in Thailand, Zimmern in Franken

Der 24-jährige Robin kommt gerade von einer dreimonatigen Südostasien-Reise zurück. In Thailand hat er geschreinert, in Laos auf einer Reis-Farm ausgeholfen. Auch das gehört zur Wanderschaft: Einblicke in verschiedene Berufe zu erhalten. Zurück in Deutschland fährt ihn seine nächste Mitfahrgelegenheit ins oberfränkische Hollfeld.

Als Robin dort eintrifft, gleicht das zu sanierende Haus mitten am Kirchplatz einer Ruine. Die Firma Donath Dach rekonstruiert und restauriert das denkmalgeschützte Fachwerkhaus, das in ein paar Jahren wieder zu einem Zuhause werden soll. Gerade klopfen die Zimmermänner die Gefache heraus und reparieren die kaputten Hölzer. Durch die undichten Fenster hat es über Jahre hereingeregnet.

Ein guter Meister spricht sich rum

Robin hat auf der Baustelle einen Vertrag für sechs Wochen unterschrieben. Er ist damit für diese Zeit angestellt. "Die werden im Endeffekt ganz normal gemeldet", sagt Stefan Heinze von Donath Dach. Die Wandergesellen sind versichert und kriegen ihren Lohnzettel.

Sind die Wandergesellen mit ihrem Arbeitgeber zufrieden, spricht sich das schnell rum. Für den oberfränkischen Betrieb arbeiten regelmäßig Wandergesellen. Der ehemalige Chef des Unternehmens richtete in der alten Marktmühle in Wonsees im Nebengebäude extra einen Schlafplatz für Wandergesellen ein. Sieben, acht Mann konnten dort stellenweise unterkommen.

Drei Monate Arbeit am Stück ist das Limit

Keine Selbstverständlichkeit, sagt Heinze. Im Umkreis ist der Betrieb mit seiner Offenheit für Wandergesellen eher die Ausnahme. Andere Zimmereien könnten oft keinen Schlafplatz bieten oder mal ein Firmenauto für einen Wochenendausflug herausgeben. Mit der Arbeit von Wandergesellen hat der Betrieb größtenteils positive Erfahrungen gemacht – das seien alles Fachkräfte und die Baustellen hätten von ihrem Fachwissen profitiert.

Der Robin, sagt Heinze, passt super in den Betrieb rein. "Er ist aufgeschlossen, weiß, was er tut und packt an, egal auf welche Baustelle wir ihn schicken", sagt er. Da fällt der Abschied schwer. Doch die Wandergesellen dürfen nirgendwo heimisch werden. Sie müssen weiterziehen, spätestens nach drei Monaten, so will es die Tradition. Für drei Jahre und einen Tag ist ihre Heimat lediglich die Fremde.

Ledig, kinderlos, schuldenfrei und unter 30 Jahren

Die Voraussetzungen, um ein Wandergeselle zu werden, sind simpel: In der Regel dürfen alle los, die einen Gesellenbrief haben und unter 30 Jahre alt sind. Dazu muss die Person ledig, kinderlos und schuldenfrei sein. Im Mittelalter war die Wanderschaft in manchen Gewerken sogar mal eine Voraussetzung, um überhaupt einen Meister machen zu können.