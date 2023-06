Aus Hopfenbauer wird Gastgeber: "mehr Angst als die Gäste"

Die Ankündigung der Senior-Hopfenbäuerin kam für alle überraschend, am meisten für den halbwüchsigen Sohn, der damals neben ihr stand. "Wir haben nächstes Jahr eine Ferienwohnung zu vermieten", hatte sie einer Familie aus Bamberg geantwortet, die für das kommende Jahr auf der Suche nach einer Unterkunft war. Vor etwa 30 Jahren war das, der Brombachsee war erst wenige Jahre geflutet. Und die Hopfenbäuerin hatte schon länger mit dem Gedanken gespielt, den arbeitsintensiven Hopfenanbau aufzugeben.

Ferienwohnungen statt Hopfenanbau

Die Ferienwohnung wurde dann erst kurz vor der Ankunft der Gäste fertig, erzählt Karl-Josef Hausmann schmunzelnd. Seit 25 Jahren ist seine Frau für das Geschäft mit den Ferienwohnungen zuständig. Es gibt vier Ferienwohnungen, einen Fitnessraum und eine Sauna. Die Gäste freuen sich über Gänse, Esel, Ziegen und Hasen. Birgit Hausmann (53) wurde jetzt erneut ausgezeichnet, für besonders freundliche Atmosphäre und Service. Der "Lindenhof" ist besonders bei Familien mit Kindern beliebt, sie machen 95 Prozent der Gäste aus. Und die meisten kommen wieder. Die Kleinen dürfen mit zum Eierholen, Hasen- und Ziegenfüttern. "Es braucht nicht viel, um Kinder glücklich zu machen", sagt Ferienhof-Betreiberin Birgit Hausmann. Ihr Mann verdient unterdessen sein Geld in einem Industriebetrieb.

Umstellung ist Landwirt nicht leicht gefallen

Die Umstellung von der Landwirtschaft auf einen Ferienbetrieb ist vor allem ihrem Mann schwergefallen. Früher hatten die Hausmanns Hopfen, Schweinemast und Milchkühe. "Mit Sicherheit hatten wir mehr Angst als die Gäste", gibt Karl-Josef Hausmann zu. "Wir selbst haben keinen Urlaub gekannt, hatten also auch keine Erfahrung wie es ist, ein Feriengast zu sein."

Seine Frau ist inzwischen Profi im Tourismusgeschäft – und vermittelt Stadtkindern das Landleben. "Die Urlaubsbauernhöfe sind Botschafter in Sachen Landwirtschaft", sagt Ottmar Braun vom Bayerischen Bauernverband bei der Preisverleihung. Birgit Hausmann erzählt das so: Wenn die Kinder beim Schweinefüttern fragen, wie die Tiere heißen, antworte sie: "Das eine heißt Schnitzel, das andere Kotelett. Die werden natürlich geschlachtet und gegessen."

Fränkisches Seenland: Generationenwechsel steht an

Vor rund vier Jahrzehnten wurde das fränkische Seenland gebaut. Rund um Brombachsee und Altmühlsee begannen vor rund 30 Jahren landwirtschaftliche Betriebe vermehrt, auch Ferienwohnungen anzubieten. Jetzt steht langsam ein Generationswechsel an. "Die meisten Anbieter sind jetzt Ende Fünfzig oder Anfang Sechzig“, sagt Petra Stadelmann von der Arbeitsgemeinschaft "Fränkisches Seenland-Romantisches Franken". Sie ist Ansprechpartnerin für Vermieterinnen von Ferienwohnungen in Mittelfranken. "Bei vielen wird sich in den nächsten Jahren die Nachfolgefrage klären", sagt sie. Derzeit beobachte sie mehr Betriebe, die nicht mehr vermieten. "Es hängt jetzt von der jüngeren Generation ab, wie sie weitermachen will." Große ehemals landwirtschaftliche Gebäude warten auf eine neue Nutzung.

Katzen freuen sich auf die Feriensaison

Wenn Birgit Hausmann an Ostern die Ferienwohnungen für die Saison herausputzt, merkt sie, wie sich die Katzen freuen. "Sobald die Gäste eintreffen, warten sie an den Türen auf Streicheleinheiten und Leckerli", sagt sie. Sie freue sich, wenn nach dem ruhigen Winter in Stockheim wieder Leben auf dem Hof einkehrt. Ob ihre Söhne das Geschäft weitermachen ist noch unklar. "Es hängt von der künftigen Partnerin ab", sagt Birgit Hausmann.