Aus Ebersberger Kirche gestohlenes Weihrauchfass ist wieder da

St. Sebastian hat sein Weihrauchfass wieder. Am vergangenen Wochenende hatten Diebe das wertvolle Gefäß aus der Sakristei der Kirche im Landkreis Ebersberg gestohlen - jetzt ist es wieder da.

Diebesgut lag auf dem Friedhof

Laut Aussage des Stadtpfarrers und Dekans Josef Riedl tauchte das Weihrauchfass aus dem 16. Jahrhundert und das dazugehörige Schiffchen, auf dem der Weihrauch liegt, bevor er ins Fass kommt, auf dem Friedhof wieder auf. Der grenzt in Ebersberg nicht an die Kirche, sondern liegt einige hundert Meter entfernt. Dort fand der Friedhofsgärtner die wertvollen Gegenstände am Montag.

Diebe kamen vermutlich über ein Baustellengerüst

Riedl zeigte sich sichtlich erleichtert, dass das jahrhundertealte Weihrauchfass wieder zurück ist. Dadurch sei quasi kein materieller Schaden entstanden. Was die Diebe damit auf dem Friedhof wollten, ist nicht klar.

Der Pfarrer vermutet, dass der oder die Täter über ein Baustellengerüst am angrenzenden Finanzamt eingestiegen sind, also sich wohl auskannten in der Gegend rund um St. Sebastian. Diese Möglichkeit, in die Kirche zu gelangen, wurde nun versperrt.

Pfarrer: Weihrauchfass hat hohen "ideellen Wert"

Die noch unbekannten Diebe hatten das Weihrauchfass und etwas Bargeld in der Nacht von Freitag auf Samstag gestohlen. Die Polizei hatte den Schaden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Pfarrer Riedl hatte vor allem von einem "sehr großem ideellen Wert" gesprochen.