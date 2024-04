Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Home Icon > Diebe stehlen wertvolles Weihrauchfass aus Kirche in Ebersberg

Diebe stehlen wertvolles Weihrauchfass aus Kirche in Ebersberg

Unbekannte sind in die Sakristei einer Kirche in Ebersberg eingebrochen und haben ein wertvolles Weihrauchfass aus dem 16. Jahrhundert gestohlen. Wie die Täter in die heiligen Hallen gelangten, ist unklar. Die Polizei ermittelt.