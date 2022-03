Augsburg: Tausende bei Kundgebung für Frieden in der Ukraine

In der Spitze waren es laut Polizei ca. 2.500 Menschen, die an der Kundgebung auf dem Augsburger Rathausplatz unter dem Motto „Frieden in der Ukraine – Frieden in Europa“ teilgenommen haben. Die Veranstaltung verlief der Polizei zufolge sehr ruhig.

Initiiert haben die Kundgebung das Bündnis für Menschenwürde, der Ukrainische Verein Augsburg und der Integrationsbeirat der Stadt Augsburg. Auch die Bewegung "Fridays for Future" hat sich der Demonstration angeschlossen.

Diskussion in Augsburg über Ukraine-Krieg

Im Anschluss an die Kundgebung, gegen 19.30 Uhr, findet ein Diskussions-Podium im Augsburger Rathaus zur aktuellen Situation in der Ukraine stattfinden. Eingeladen dazu hat das Friedensbüro der Stadt. Bei den Gesprächen soll es unter anderem darum gehen, wie es zu der kriegerischen Auseinandersetzung kommen konnte und welche Unterstützung für die aus der Ukraine flüchtenden Menschen jetzt möglich ist.