Solidarität mit der Ukraine: Hunderte Menschen in Traunstein

Eine große Solidaritätsbekundung mit der Ukraine fand am Sonntag in Traunstein statt. Hunderte demonstrierten gegen die russische Aggression.

Ukrainische Flagge und Friedenslieder

Bei der Kundgebung wurden Transparente in die Höhe gehalten, etwa mit der Aufschrift "Freiheit und Solidarität mit den ukrainischen Volk" oder "Verhandeln statt schießen – gemeinsame Sicherheit in Europa gibt es nur mit Russland". Einige Teilnehmer waren in den Farben der ukrainischen Flagge gelb und blau gekleidet oder hatten gelbe und blauen Bänder im Haar. Es wurden Friedenlieder gespielt wie "Freiheit" von Marius Müller-Westernhagen oder "Imagine" von John Lennon.

Vorbereitungen zur Aufnahme von Flüchtlingen

Er habe nie gedacht, dass so ein Angriffskrieg auf die Ukraine möglich sei und habe sich leider getäuscht", so der SPD-Kreisvorsitzende Sepp Parzinger in einer kurzen Rede. Deshalb sei es gut und wichtig, dass "wir solidarisch zusammenstehen". Man frage sich, was im Landkreis Traunstein getan werden könne. Solidarität zu zeigen und ein klares Nein gegen Krieg, das sei ein wichtiger Punkt. Der Landkreis würde sich bereits auf Flüchtlinge einzustellen.

Das hatte auch bereits der Traunsteiner Landrat Siegfried Walch (CSU) in einem Video in den sozialen Medien angekündigt. Ein Stab von Mitarbeitern sei damit beschäftigt, Unterkünfte für geflohene ukrainische Staatsbürger vorzubereiten.