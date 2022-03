Corona-Regeln in Bayern: Die Lockerungen gelten seit 4. März

Bars und Discos dürfen wieder öffnen, Ungeimpfte können mit negativem Test wieder ins Restaurant: Diese und weitere Corona-Lockerungen gelten in Bayern ab diesem Freitag (4. März). "Die Situation in den Krankenhäusern ist weiterhin beherrschbar", teilte der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) kurz vor den Anpassungen mit. "Wir können unseren Weg der planvollen, schrittweisen Öffnung ebenso maßvoll wie entschlossen weitergehen."

Bereits seit einigen Wochen ist endgültig klar, dass es in Bayern keine regionalen Lockdowns mehr geben wird. Allerdings wird längst nicht überall gelockert: Die Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte bleiben im Freistaat weiter bestehen, genau wie die Maskenpflicht im Schulunterricht. Was sich ändert und was jetzt alles gilt – ein Überblick.

Neu: Clubs, Discos und Bars dürfen öffnen

Seit November waren weite Teile des bayerischen Nachtlebens geschlossen, das ändert sich jetzt: Clubs, Diskotheken und "reine Schankwirtschaften" dürfen ab diesem Freitag wieder öffnen. Für Clubs und Discos gilt 2G plus – rein dürfen also doppelt Geimpfte und Genesene mit negativem Test sowie unter anderem Geboosterte ohne zusätzlichen Test. "Hier haben wir ein höheres Infektionsrisiko und brauchen deshalb zusätzliche Schutzmaßnahmen", erläuterte Holetschek.

Für alle Feierwilligen wichtig: Eine Maskenpflicht besteht für die Gäste laut der Staatskanzlei nicht. Ungeimpfte Menschen müssen dagegen in Sachen Nachtleben weiter warten.

Sogenannte reine Schankwirtschaften können im Freistaat ab 4. März ebenfalls wieder öffnen. Bei Anwendung der 3G-Regel gilt dort aber laut dem Kabinettsbeschluss ein Tanzverbot sowie ein Verbot von lauter Musikbeschallung. Unklar ist, wie viele Bars und Kneipen betroffen sind: Viele haben schon länger wieder geöffnet, weil sie ein (kleines) Speiseangebot haben – und daher nicht als reine Schankwirtschaft gelten. Bordelle dürfen in Bayern ab Freitag wieder Freier empfangen, ebenfalls mit der 2G plus-Regel.

Ungeimpfte dürfen wieder ins Restaurant oder Café

Auf die Öffnung von Clubs und Diskotheken ab 4. März hatten sich Bund und Länder bereits bei ihrem bisher letzten Corona-Treffen Mitte Februar geeinigt, Bayern setzt das jetzt um. Ebenfalls dort beschlossen: Bundesweit soll in der Gastronomie und Hotellerie ab diesem Datum die 3G-Regel gelten – statt wie bisher 2G.

Auch diese Vereinbarung realisiert die Staatsregierung für Bayern: Ab diesem Freitag dürfen also Ungeimpfte mit einem negativen Test wieder ins Restaurant, Café oder Hotel. Das dürfte aber nicht überall gelten: Kurzfristig teilte die Staatskanzlei mit, dass die gesamte Gastronomie alternativ zur 3G-Regel auch 2G plus für ihre Gäste anwenden darf. In diesem Fall haben also weiter nur Geimpfte und Genesene Zutritt, ohne Booster-Impfung brauchen sie in der Regel zusätzlich einen negativen Test. Dafür entfällt dann überall die Maskenpflicht und laute Musik sowie Tanzen sind möglich. Unter 3G-Bedingungen ist laute Musik in der Gastronomie nicht erlaubt, am Platz muss aber auch dann bereits keine Maske getragen werden.

Eine andere Einschränkung für Wirtshäuser & Co gibt es schon länger nicht mehr: Die bayerische 22-Uhr-Sperrstunde wurde zum 9. Februar abgeschafft.

Sportunterricht ab 7. März ohne Maske

Für Bayerns Schülerinnen und Schüler hat das Kabinett ebenfalls einen kleinen Lockerungsschritt beschlossen: An den Schulen im Freistaat fällt die Maskenpflicht im Sportunterricht weg. Das gilt nach den Faschingsferien, also ab kommendem Montag (7. März).

"Sonst im normalen Unterricht" bleibt die Maske laut Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vorgeschrieben. Daran gibt es zunehmend Kritik, unter anderem von der Landtags-FDP. Auch Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) kündigte an, beim Thema Maske in der Schule "dranzubleiben". Er hoffe auf eine rasche Lockerung auch im übrigen Unterricht.

Andere Bundesländer sind schon weiter als Bayern: Unter anderem Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen haben angekündigt, dass die Maskenpflicht im Unterricht dort noch im März fällt.