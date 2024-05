Augsburg startet in die Freibad-Saison - Debatte um Sicherheit

Mitte Mai starten wie gewohnt die Freibäder in die neue Saison. Da ist das Wetter erst einmal zweitrangig. Offiziell los geht es auch in Augsburg. Den Anfang macht das Familienbad am Plärrer. Doch zurzeit gibt es in der Stadt und im Stadtrat ein Diskussionsthema: Ärger mit Jugendlichen in den Bädern.

Mehr Ärger in Freibädern durch Gratiseintritt?

Es geht um die Frage: Führt der Gratiseintritt für Kinder und Jugendliche in den Sommerferien zu mehr Ärger in Augsburgs Freibädern? Die Ausgangslage: Die AfD wollte von der Stadt wissen, wie oft es vorkommt, dass es in Augsburger Freibädern kracht und Personal einschreiten muss.

Die Antwort der Stadt: 95 mal – im vergangenen Jahr. Die Polizei hingegen verweist auf andere Zahlen. Laut einer Sprecherin mussten die Beamten im vergangenen Jahr 40 mal in den Freibädern anrücken, vor allem wegen Diebstahl und Hausfriedensbruch. Seriös anhand dieser Zahlen könne man aber keinen Zusammenhang zwischen dem Gratis-Eintritt und den Einsätzen herstellen, so die Polizeisprecherin.

Mehrheit im Stadtrat hält am freien Eintritt fest - Sportreferent beruhigt

Sportreferent Jürgen Enninger von den Grünen bemüht sich um ein positives Bild. Er sagt zum Beispiel: Wo viele unterschiedliche Menschen auf engem Raum zusammenkommen, gebe es einfach auch Konflikte.

Der Gratis-Eintritt für Kinder und Jugendliche sei weiter eine gute Sache, denn so werde es ihnen möglich, leichter schwimmen zu lernen. Von einer schlechteren Sicherheitslage will Enninger nicht sprechen. Die Stadt habe die ganz genau im Auge, so der Sportreferent. Auch der Mehrheit im Augsburger Stadtrat - konkret der CSU, den Grünen und der SPD - ist der Gratis-Eintritt weiter so wichtig, dass sie auch dieses Jahr daran festhalten.

Stadt: Trotz dünner Personaldecke für neue Saison gerüstet

In den vergangenen Jahren herrschte ein großer Mangel an Bademeistern. Laut Sportreferent Jürgen Enninger sei die Situation dieses Jahr aber so, dass die Stadt auch dieses Jahr keine Bäder habe schließen müssen. Unter anderem hülfen Saisonkräfte aus. Einer schönen Freibad-Saison stehe in Augsburg nichts im Wege.