Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Home Icon > Gratis-Sonnencreme in Augsburgs Freibädern

Gratis-Sonnencreme in Augsburgs Freibädern

Sommer, Ferien, Sonnenbrand: Gerade an sonnigen Tagen ist die UV-Strahlung derzeit sehr hoch – und damit steigt die Gefahr für Sonnenbrand. In Augsburgs Freibädern gibt es deshalb gratis Sonnencreme. Und so funktioniert das Ganze.