Aschaffenburg: Pflegerin nach Impfgegner-Video freigestellt

Nach der Veröffentlichung eines Videos von Impfgegnern hat das Klinikum Aschaffenburg-Alzenau eine Mitarbeiterin der neurologischen Intensivstation bis auf Weiteres freigestellt. Das Video war am Montag in mehreren sozialen Netzwerken aufgetaucht. Die ausgebildete Krankenpflegerin und Aschaffenburger AfD-Stadträtin hatte in dem Video-Clip unter anderem Überlastung der Intensivstationen durch die Pandemie geleugnet.

Pflegerin wollte sich bewusst mit Corona infizieren

Ihrer Darstellung nach seien die meisten Covid-Patienten nicht Ungeimpfte, sondern Geimpfte gewesen. Zudem habe sie ein Problem mit Nebenwirkungen der Impfung, die nicht als solche erhoben würden. Es gebe derzeit auffällig viele junge Patienten etwa mit Schlaganfall, meistens ein paar Wochen nach der Impfung. Geimpfte würden das dann oft nicht an sich ranlassen und woanders den Grund suchen, so die Krankenpflegerin. Informationen dazu würden auf Youtube gelöscht und Zeitungen schrieben nicht darüber. Sie selbst habe schon versucht sich mit Corona zu infizieren, aber das klappe einfach nicht, sagt die Pflegerin in die Kamera.

Klinikum prüft rechtliche Schritte gegen Pflegerin

Das Klinikum Aschaffenburg-Alzenau reagierte auf die Veröffentlichung des Videos und die Aussagen seiner Mitarbeiterin gestern mit folgender Stellungnahme auf Facebook und Instagram: "Mit großem Entsetzen hat das Klinikum Aschaffenburg-Alzenau von dem Video einer Mitarbeiterin der NITS (neurologische Intensivstation) erfahren, das heute (13.12.) in den Sozialen Medien verbreitet wurde. Das Klinikum distanziert sich aufs Schärfste von den darin getätigten, befremdlichen Aussagen der Mitarbeiterin. Sie wurde bis auf Weiteres freigestellt. Weitere rechtliche Schritte werden geprüft."