Aschaffenburg: Aggressive Flüssigkeit auf Stolpersteine gegossen

An mehreren Standorten in Aschaffenburg ist eine aggressive Flüssigkeit auf Stolpersteine gegossen worden. Die Messingtafeln erinnern an Opfer der NS-Zeit. Die Polizei ermittelt, wie viele Stolpersteine beschädigt wurden - und wie stark.