Archäologen graben KZ-Außenlager bei Pocking aus

Bei Kirchham gab es ab 1943 ein Kriegsgefangenenlager, erzählt Stefanie Berg vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege. Ungefähr 800 russische Kriegsgefangene und 400 politische Häftlinge aus München-Stadelheim wurden am Fliegerhorst eingesetzt, um den Luftwaffenstützpunkt auszubauen.

Zum Hintergrund: Konzentrationslager in Bayern

Häftlinge des KZ Flossenbürg

Im März 1945 transportierte die SS noch 400 Häftlinge des Konzentrationslagers Flossenbürg in der Oberpfalz nach Kirchham bei Pocking. Aus Augenzeugenberichten geht hervor, dass sie alle in einer Baracke unterkommen mussten. Es gab demnach keine Betten, wahrscheinlich nur Stroh auf dem Boden. Man musste in seiner Häftlingskleidung schlafen, und es gab auch keine sanitären Einrichtungen, so Berg. Viele der KZ-Häftlinge waren sehr geschwächt und haben die letzten beiden Kriegsmonate in Kirchham nicht überlebt.

Ausgrabung mit großer Bedeutung

Das KZ Flossenbürg hatte rund 90 Außenlager: sehr große wie Hersbruck bei Nürnberg oder kleinere wie Regensburg, Saal an der Donau oder Plattling. Das südlichste dieser Lager war Kirchham bei Pocking. Für Jörg Skriebeleit, den Leiter der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg, ist die Ausgrabung von großer Bedeutung.

"So eine große Flächengrabung gab es noch an keinem anderen Standort eines Flossenbürger Außenlagers und mir wäre auch nicht bekannt eines anderen KZ-Außenlagers hier in Deutschland". Jörg Skriebeleit, Leiter der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg

Und die Archäologen wurden in Kirchham fündig. Vieles von dem, was sie fanden, stammt von den Wachmannschaften: Bier und Weinflaschen, Zahnpastatuben, Nazi-Orden, aber auch Uniformknöpfe oder verschiedene Bierflaschen regionaler Brauereien.

Ein Denkmal, das an die Opfer des KZ-Außenlagers erinnert, gibt es in Kirchheim bereits. Es steht auf der anderen Seite der heutigen Bundesstraße B12. Es ist ein großer Obelisk, der in der Nachkriegszeit errichtet wurde. Mit den Ausgrabungen werde das Lager jetzt konkreter erfassbar, betont Gedenkstättenleiter Jörg Skriebeleit.