Angst vor Menschenhändlern: Ukrainische Frauen lehnen Hilfe ab

Busse fahren halbleer nach Nürnberg zurück

156 Menschen hätte Marco Eichhorn mit nach Nürnberg nehmen können. Nur 56 Frauen und ihre Kinder trauten sich. Zwei Drittel der Plätze in den Bussen blieben frei. Marco Eichhorn ist enttäuscht und ernüchtert, auch wenn er Verständnis für die Angst der Frauen hat. "Weil man sieht das Leid, das da vor Ort ist, möchte ihnen helfen", sagt er. Das Lager sei zwar bestens organisiert, so sein Eindruck, doch die Geflüchteten, vor allem Frauen und Kinder, lägen dicht an dicht auf Feldbetten, ohne jede Privatsphäre und ohne die Möglichkeit, sich zu waschen.

Slowakische Flüchtlingshelferin: Polizei untersucht zwei Vorfälle

Die slowakische Hilfsorganisation People in Need kennt das Gerücht von den deutschen Menschenhändlern. Ob die Frauen Grund haben, sich zu fürchten, kann die Direktorin Andrea Najvirtova nicht sagen. Seit Ausbruch des Kriegs in der Ukraine ist People in Need an der Grenze im Einsatz. Stellt Zelte auf, versorgt Geflüchtete mit Essen, Wasser und Medikamenten, betreut sie psychologisch. Eine Woche lang war Andrea Najvirtova selbst vor Ort. In der Zeit habe sie nur von zwei Fällen gehört, in denen es zu sexuellen Übergriffen gekommen sein soll. Die slowakische Polizei habe diese Vorfälle untersucht und sehr ernst genommen.

Bislang keine Vorfälle an den Grenzen bekannt

Auf Twitter kursieren aktuell Warnungen vor Menschenhändlern. Auch Organisationen, die sich speziell um das Thema kümmern, wissen von dem Gerücht.