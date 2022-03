Geflüchtet aus der Ukraine: "Was soll ich hier an diesem Ort?"

Nürnbergs Oberbürgermeister König am Hilfe-Telefon

Zwei Stockwerke höher sitzt Oberbürgermeister Marcus König (CSU) am Telefon. Der Apparat bimmelt fast ununterbrochen, der OB hat viel zu tun. Ihn rufen Menschen an, die bereits Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen haben und wissen wollen, was nun zu tun ist. Auch Nürnberger Bürger melden sich, die ein Zimmer oder eine Wohnung zur Verfügung stellen wollen, viele wollen das unentgeltlich machen. "Wichtig ist, dass wir da sind und Lösungen finden", sagt der OB. König ist froh über die große Hilfsbereitschaft. "Es zeigt, dass wir in Nürnberg, egal welche Krise oder Katastrophe kommt, zusammenhalten." Bei allem Optimismus: Die Bilder aus der Ukraine, gerade auch aus Nürnbergs Partnerstadt Charkiw, sie erschüttern den Oberbürgermeister. "Das ist so grauenvoll."

Warmes Essen und Verpflegung bei der Nürnberger Tafel

Bei der Nürnberger Tafel in der Sigmundstraße ist alles für die geflüchteten Ukrainer vorbereitet. Brot ist geschnitten und abgepackt, Gemüse, Obst und Lebkuchen sortiert, das Mittagessen gekocht. Hierher sind Dimitri Saboranni, seine Frau und Sohn Bohuslav gekommen. "Am Morgen des 24. Februars ist meine Frau gekommen und hat gesagt, der Krieg beginnt", sagt er und bricht in Tränen aus. Stockend und in gebrochenem Englisch erzählt er von ihrer Flucht: Mit dem Auto durch die Ukraine nach Rumänien, Tschechien und dann nach Deutschland.

Familie will wieder zurück in die Ukraine

Im Moment lebt die Familie in Langenzenn im Landkreis Fürth. Ein freiwilliger Helfer hat sie aufgenommen. Wie lange sie dort bleiben? Sie wissen es nicht. "No plan, no plan", sagt Dimitri. "Ich weiß nicht, was ich hier soll an diesem Ort." Zunächst einmal wollen die Saborannis ihre beiden anderen Kinder nach Franken holen. Sie sind noch an der rumänischen Grenze. Sobald es möglich ist, wollen sie aber wieder zurück in die Heimat. Nach den Sommerferien vielleicht, meint Dimitris Frau – wenn denn der Krieg in der Ukraine bis dahin vorbei ist.