Ukraine-Krieg: Hilfsangebote und Entwicklungen in Mittelfranken

Ansbacher Initiative packt Hilfsbeutel speziell für Kinder und Mütter

In Ansbach sammeln derzeit Helfer einer privaten Initiative speziell gepackte Beutel für Babys, Kinder und deren Mütter, die wegen des Kriegs zwischen der Ukraine und Russland auf der Flucht sind. Heute (Montag, 07.03.22, 8.00 Uhr – 12.00 Uhr) werden diese Beutel im Vereinsheim der Spielvereinigung Ansbach sortiert und dann auf den Weg gebracht, sagte die Initiatorin Denise Kapp im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. Diese sogenannten Bags (englisch für Beutel), werden dann per Transporter an die ukrainische Grenze gefahren oder auch an bereits in Deutschland angekommene Flüchtlinge verteilt. Das Besondere an dieser Aktion ist, dass der Inhalt der Bags auf den Bedarf der Säuglinge und Mütter abgestimmt ist, so Kapp. Wer einen Beutel spenden will, muss sich an eine Packliste halten. Eine Baby-Bag enthält zum Beispiel Wechselkleidung in Säuglingsgröße, Hygieneartikel für die Mütter oder Windeln in verschiedenen Größen. Auch für ältere Kinder sind spezielle Tüten vorgesehen. Wer keinen ganzen Beutel spenden kann oder will, kann auch Einzelspenden abgeben. „Wir arbeiten sehr koordiniert“, erzählt sie. Sie stehe auch mit Medizinern in der Ukraine in Kontakt, um den tatsächlichen Bedarf abzufragen. Derzeit gebe es einen Bedarf von etwa 2.500 Bags, die in ganz Deutschland an mehreren Stellen gesammelt werden. Die Hilfsbereitschaft der Menschen ist sehr groß, sagt sie. „Alleine 500 bis 1.000 werden wir von Ansbach auf den Weg bringen“, so Kapp. Auch Kindergärten aus der Region beteiligen sich an der Aktion. Für Sonntag, 13. März, ist eine weitere Packaktion geplant.