Schwaben: Wetterdienst warnt vor Starkregen und Hagel

Seit Tagen gewittrige Stimmung in Bayern

Gewitter waren bereits am Donnerstag vom Alpenrand kommend über Südbayern gezogen und verursachten vereinzelt Schäden. Ein Sprecher der Integrierten Leitstelle Oberland sprach von mehreren wetterbedingten Einsätzen vor allem in der Region um Bad Tölz. Hauptsächlich seien Keller vollgelaufen und Straßen überschwemmt worden.

In Mittelfranken kam es aufgrund heftiger Regenfälle in der Nacht zu Freitag zu Aquaplaning auf den Straßen. Die Folge waren zwei kleinere Unfälle ohne Verletzte, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Auch schon früher in der Woche hatte es in Bayern heftigen Starkregen und Hagelschauer gegeben. In Kastl in der Oberpfalz wurden am Mittwochabend durch Wassermassen Autos über den Marktplatz gespült, Menschen konnten kurzfristig ihre Häuser nicht verlassen.