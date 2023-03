Aktivisten blockieren Zufahrten zum Atomkraftwerk Isar 2

Rund 50 Menschen der Initiative "Runterfahren" haben am Samstag das Atomkraftwerk Isar 2 bei Landshut blockiert. Ab 13 Uhr saßen die Aktivisten in Kleingruppen auf mehreren asphaltierten Zufahrten zum Atomkraftwerk. An der Sitzblockade am AKW Isar II nahmen laut Mitteilung Menschen zwischen 18 und 80 Jahren teil.

Zum Artikel: AKW Gundremmingen wird nie wieder in Betrieb gehen

Laufzeitverlängerungen keine Option für den Klimaschutz

Viele von ihnen seien direkt vom gestrigen Klimastreik gekommen, hieß es. Sie wollten deutlich machen, dass Klimaschutz nur ohne Atomkraftwerke möglich sei, weil diese die Energiewende blockierten, hieß es. Zudem sei das Betreiben von AKW zu gefährlich und das Atommüllproblem nicht gelöst.

Sie fordern eine rasche Umstellung auf eine regionale, dezentrale und erneuerbare Energieproduktion. "Es wird Zeit, sich von dieser Vergangenheitstechnologie zu verabschieden," so eine Sprecherin von der Initiative "Runterfahren".

Atombefürworter hätten die Energiekrise zum Anlass genommen, erneut Forderungen für langfristige Laufzeitverlängerungen in den politischen Diskurs einzubringen, heißt es in einer Mitteilung. So sei zum Beispiel im Februar ein entsprechender Antrag der CDU im Bundestag diskutiert worden. Weil auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ein starker Verfechter von Laufzeitverlängerungen über den 15. April hinaus sei, blockiere man nun das Atomkraftwerk "vor seiner Haustür". Atomkraftwerke seien nicht dazu geeignet Gaskraftwerke zu ersetzen. Sie stünden für eine veraltete, zentralisierte Energieversorgung.

Bereits die dritte Warnblockade

Die Aktion in Bayern ist bereits die dritte Warnblockade der Atomkraftgegner. Diese hatten im November das AKW Neckarwestheim in Baden-Württemberg und im Januar das AKW Emsland in Niedersachsen blockiert. An der Aktion in Landshut beteiligten sich nach Angaben der Veranstalter auch die Initiativen Ende Gelände, Robin Wood sowie Extinction Rebellion.