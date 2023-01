Kein vorgezogener Atomausstieg in Bayern: Isar 2 bleibt am Netz

Das Kernkraftwerk Isar 2 in der Nähe von Landshut wird nicht vor dem geplanten Atomausstieg am 15. April 2023 abgeschaltet. Nach Informationen des Bayerischen Rundfunks wurde das heute an andere Energiedienstleister kommuniziert.

Noch drei aktive Atomkraftwerke in Deutschland

Früheren Prognosen zufolge hätte das im Streckbetrieb befindliche Kraftwerk der Betreiberfirma Preussen Elektra schon im Laufe des Monats März - und damit vor dem gesetzlich festgelegten Abschaltdatum - heruntergefahren werden sollen.

Neben Isar 2 sind mit den Kernkraftwerken Emsland in Niedersachsen und Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg derzeit insgesamt noch drei deutsche Atomkraftwerke am Netz.

Mitte April: Atomausstieg in Bayern

Isar 2 in Essenbach im Landkreis Landshut ist das letzte noch aktive Kernkraftwerk in Bayern. Die Abschaltung des Werks wird folglich auch den Atomausstieg in Bayern besiegeln. Dieser wird nach aktuellen Erkenntnissen zeitgleich mit dem bundesweiten Atomausstieg in Deutschland Mitte April erfolgen.