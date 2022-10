Kraftwerks-Betreiber: Keine Risse an Rohren in Isar 2

Erst am vergangenen Wochenende ist das Kernkraftwerk Isar 2 nach Wartungs- und Reparaturarbeiten wieder ans Stromnetz gegangen. Jetzt fordert das Bündnis ".ausgestrahlt" zusammen mit zwei Anwohnern die vorübergehende Stilllegung des Meilers, bis eine Überprüfung von Rohren auf mögliche Risse erfolgt ist.

Zur Mediathek: AKW Isar 2 nach Reparatur wieder am Netz

Rohre untersucht – Keine Risse

Der Betreiber des Atomkraftwerks Isar 2 bei Landshut, PreussenElektra, hat nach eigenen Angaben tatsächlich Rohre in der Anlage auf mögliche Risse untersucht und keine gefunden. Entsprechende Vorwürfe des Atomkraftgegner-Bündnisses ".ausgestrahlt" weist PreussenElektra auf Nachfrage des BR-Studios Niederbayern am Montag zurück.

Keine weiteren Untersuchungen

Das Bayerische Umweltministerium als oberste bayerische Atomaufsichtsbehörde sowie der TÜV-Süd waren demnach an den Untersuchungen beteiligt. Es gebe keinen Anlass für weitere Untersuchungen in diesem Zusammenhang, teilte ein Sprecher von PreussenElektra weiter mit. Das Bündnis ".ausgestrahlt" hatte in einem Schreiben vom 25. Oktober an das Bayerische Umweltministerium die vorübergehende Stilllegung von Isar 2 gefordert, bis eine Überprüfung der Rohre auf mögliche Risse erfolgt sei.

Misstrauen bei Atomkraftgegnern

Hintergrund sind die Spannungsrisskorrosionen an Dampferzeugerheizrohren, die bereits vor Jahren an den Anlagen Neckarwestheim 2 und Emsland entdeckt wurden. Die Reaktorsicherheitskommission (RSK) und die Gesellschaft für Reaktorsicherheit (GRS) hatten daraufhin empfohlen, auch Isar 2 auf mögliche Schäden an den Rohren zu untersuchen. Das Bündnis ".ausgestrahlt" hatte den Verdacht geäußert, dass Risse auch an den baugleichen Rohren in Isar 2 wahrscheinlich seien, PreussenElektra und das Bayerische Umweltministerium aber keine entsprechenden Untersuchungen durchführten.