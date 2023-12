Aktion für Menschenrechte in Nürnberg

Vor dem Hintergrund der Jährung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte durch die Vereinten Nationen hat Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) an diesem 10. Dezember dazu aufgerufen, eine Menschenkette zu bilden. Dazu sollen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Straße der Menschenrechte versammeln. Am Abend sollen die 27 Säulen dann farbig angestrahlt werden.

Anklage gegen Nazi-Verbrechen

Die Nürnberger Straße der Menschenrechte wurde von dem israelischen Künstler Dani Karavan im Zuge einer Erweiterung des Germanischen Nationalmuseums geschaffen. Auf den Säulen stehen Auszüge der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte in deutscher und jeweils einer anderen Sprache. Das Kunstwerk ist sowohl eine Anklage gegen die Verbrechen der Nationalsozialisten als auch eine Mahnung, dass die Menschenrechte auch heute noch in vielen Staaten der Erde massiv verletzt werden.

Meilenstein im Einsatz für Menschenrechte

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen gilt als Meilenstein im Einsatz für die Menschenrechte. In 30 Artikeln werden bürgerliche, politische, kulturelle, wirtschaftliche und soziale Rechte definiert. Sie gelten für jeden Menschen - unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder Religionszugehörigkeit. Die Menschenrechte der Vereinten Nationen sind auch heute noch hochaktuell und wurden in über 500 Sprachen übersetzt. Die Erklärung bildet die Grundlage für weitere 70 Menschenrechtsverträge, heißt es vom Deutschen Institut für Menschenrechte.