Sexualisierte Gewalt: Schweigt der Feminismus zur Hamas?

Proteste gegen die UN

Für die Kritikerinnen und Kritiker der UN war das zu spät. Am 3. Dezember fand in London eine Demonstration unter dem Titel "UN Women – Your Silence Is Loud" statt, einen Tag später eine Protestaktion vor dem Sitz der Vereinten Nationen in New York. Einige der etwa 150 Demonstrantinnen trugen dabei lediglich Unterwäsche und waren mit Kunstblut beschmiert, um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen.

Laura Cazés sieht die Debatte um sexualisierte Gewalt an jüdischen Frauen auch in einem größeren historischen Kontext: Bis heute werde über die Shoa gesprochen, die Erinnerungskultur gepflegt, das "Nie wieder!" beschworen, zugleich aber sei die Gesellschaft "völlig desensibilisiert, was den Umgang mit der Ermordung von Jüdinnen und Juden angeht" und könnte deshalb nicht auf gleiche Weise wie in anderen Fällen Empathie zeigen.

Die israelische Juristin Ruth Halperin-Kaddari führt die internationale Zurückhaltung im Zusammenhang mit Gewalt gegen jüdische Frauen zum Teil auf bestimmte Positionen zum israelisch-palästinensischen Konflikt zurück, auf "die Schwierigkeit, die stereotype Sichtweise, dass Israel der Aggressor und die Palästinenser die Opfer sind, hinter sich zu lassen". In diesem Fall habe sich die Situation umgekehrt, so Halperin-Kaddari. "Und einige tun sich schwer damit, so viel Böses in denjenigen zu sehen, die sie immer lieber als Opfer betrachtet haben."

Laura Cazés hat 2022 das Buch "Sicher sind wir nicht geblieben: Jüdischsein in Deutschland" herausgegeben, erschienen im S. Fischer Verlag