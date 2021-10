Aggressives Wildschwein in Pölling schreckt Anwohner auf

In Pölling, einem Stadtteil von Neumarkt, hat ein freilaufendes Wildschwein am Morgen die Anwohner aufgeschreckt. Laut Polizei besteht inzwischen keine Gefahr mehr für die Bevölkerung.

Wildschwein ist verletzt

Polizisten trieben das Tier auf eine große Freifläche am Golfplatz. Offenbar ist es verletzt, ein Jagdpächter ist bereits unterwegs. Das Wildschwein sei nicht aus einem Gehege ausgebrochen, sondern vermutlich ein wildes Tier aus einem Wald in der Nähe, so die Polizei.

Gefahrenmeldung warnt vor aggressivem Tier

Zunächst hatte die Integrierte Leitstelle Regensburg eine amtliche Gefahrenmeldung herausgegeben, da das Schwein aggressiv und verängstigt war. In der Meldung wurde die Bevölkerung gebeten, sich nicht im Freien aufzuhalten und das betroffene Gebiet zu meiden. Jetzt konnte die Polizei Entwarnung geben.