Klimaschutz beim Transport: Können Binnenschiffe helfen?

Es ist ein eher ruhiger Tag am Bayernhafen in Regensburg. Nur wenige Frachtschiffe liegen an den Anlegestellen. Das ist meist anders. Trotzdem hat der Transport von Gütern auf Flüssen noch Luft nach oben, sagt Joachim Zimmermann. Er ist der Präsident des Bundesverbandes Öffentlicher Binnenhäfen und der Geschäftsführer der Bayernhafen GmbH & Co. KG mit Sitz in Regensburg. "Die Binnenschifffahrt ist der Verkehrsweg, der noch das größte Potenzial hat, ohne dass dafür die Infrastruktur ausgebaut werden muss."

Massengüter eignen sich für Schiffe

Jährlich schlagen die insgesamt sechs Häfen der Gruppe über drei Millionen Tonnen Fracht auf Binnenschiffe um - auf Güterzüge sogar noch mehr. Für Schiffe sind vor allem Waren geeignet, die in großen Mengen transportiert werden können. In Regensburg sind das hauptsächlich Agrarprodukte wie Weizen und Dünger. Aber auch Baustoffe, wie Sand, Stahl oder Zement lassen sich gut mit Schiffen transportieren. Hier sieht Zimmermann nach wie vor Steigerungspotenzial.

Hafen spart 170.000 Lkw-Fahrten

Der Transport auf dem Fluss hat auch für das Klima Vorteile. Das Umweltbundesamt berechnet für das Schiff pro transportierter Tonne und Kilometer deutlich weniger Treibhausgasemissionen (30g) als beim Lkw (113g; zum Vergleich: Güterzug 17g). Zählt man alles zusammen, was am Bayernhafen in Regensburg von der Straße auf Schiffe und Züge verlagert wird, spart das nach Berechnungen der Hafengruppe jährlich etwa 170.000 Lkw-Fahrten.