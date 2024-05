Ärztemangel: Kinderpsychiatrie-Ambulanz in Waldkirchen schließt

Wegen Fachkräftemangels schließt die Kinder- und Jugendpsychiatrie-Ambulanz in Waldkirchen im Kreis Freyung-Grafenau vorübergehend zum 1. Juli. Das hat der Bezirk Niederbayern am Mittwoch mitgeteilt. Es fehlt das medizinische Personal. Bereits seit Monaten hatte eine offene Oberarzt-Position an der Außenstelle des Bezirkskrankenhauses Landshut nicht nachbesetzt werden können, heißt es.

Zum Artikel: Wenn Jugendliche gefährlich lange auf Therapie warten

Landshuter Ärzte immer wieder eingesprungen

Bisher seien Ärzte aus dem Haupthaus in Landshut nach Waldkirchen gependelt und hätten die Ambulanz am Laufen gehalten. Wegen Schwangerschaft und Ruhestand könne das aber nicht weiter fortgeführt werden.

Auch ein Headhunter hat keinen Erfolg

Alle Versuche, einen Arzt – auch über einen Headhunter - zu finden, seien gescheitert. Daher müsse die psychiatrische Ambulanz zum 1. Juli zugesperrt werden. Bis ein neuer Arzt gefunden ist, werden die Mitarbeitenden auf die Bezirkskrankenhaus-Außenstellen in Passau und Zwiesel verteilt.

Bezirkstagspräsident Olaf Heinrich (CSU) spricht von einer "schmerzhaften Entscheidung". Er und Chefärztin Dr. Tanja Hochegger betonen, "fieberhaft an einer Lösung zu arbeiten". "Wir setzen alles daran, das Angebot in Waldkirchen wieder hochzufahren", sagt Heinrich.

Zuletzt musste auch die psychiatrische Ambulanz für Kinder und Jugendliche in Coburg schließen.