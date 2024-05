Nach dem Aus der "Säntis"-Bergung: Wie es jetzt weitergeht

Der Plan: Plattform kontrolliert ablassen

Doch so weit ist es nicht gekommen. Samstag, 25. Mai, ein Tag vor der geplanten Bergung: Die "Mary" – ein altes Kiesschiff, umgebaut zum Bergeschiff mit einem 12 Tonnen schweren Kompressor an Bord und der Bobine mit den aufgewickelten Stahlseilen – fährt langsam zur Bergestelle. Der Kapitän steuert zwischen zwei aus dem Wasser ragende grüne Tanks. Sie sind auf eine Stahlplattform geschweißt, die bereits unter Wasser liegt. Die Luft in den Tanks bringt die ganze Konstruktion zum Schwimmen. Heute will das Team all das zum Wrack ablassen, langsam und kontrolliert. Über Schläuche pumpt das Team des Bergevereins Wasser in die Tanks. Irgendwann müsste die 25 Tonnen schwere Stahlplattform untergehen. Es sollte aber noch so viel Luft in den Tanks verbleiben, dass sie quasi auf den Grund schwebt. Das dauert Stunden. Die Tanks füllen sich nur sehr langsam und ragen auch am Abend noch ein gutes Stück aus dem Wasser.

Das Ende der "Säntis"-Bergung

Am Tag vor dem Versuch war das Team um Silvan Paganini noch zuversichtlich und damit beschäftigt, die für die Bergung enorm wichtige Stahlplattform vorzubereiten. Alle waren guter Dinge, den Schaufelraddampfer aus der Tiefe heraufzuholen. Silvan Paganini sagte: "So weit sind wir noch nie gekommen, aber heute kann auch der letzte Tag des Projekts sein. Ich habe das noch nie gemacht in meinem Leben."

Der nächste Tag, Sonntag, der 26. Mai: Das Team um Silvan Paganini hat die Plattform ein wenig abgesenkt. Ein letzter Check. Doch dann geht etwas schief: Extrem schnell rollt sich das Stahlseil von der Bobine ab. Die Plattform rauscht in die Tiefe, Mitarbeiter springen zur Seite, jemand versucht noch zu bremsen, doch die Bremse reicht nicht aus. Es raucht. Das Holz an der Bremse hat angefangen zu schmoren. Doch die Plattform schießt weiter in Richtung "Säntis". Verletzt wurde dabei niemand.

Auf Bildern des Tauchroboter ist später alles zu sehen: Hunderte Meter Stahlseil liegen kreuz und quer herum, ein Tauchroboter dazwischen, riesige gelbe Hebesäcke und Luft-Tanks. Schlicht die komplette Stahlkonstruktion, die eigentlich dazu gedacht war, die "Säntis" an die Oberfläche zu holen. Silvan Paganini spricht von einem Chaos auf dem Seegrund. Die Bergung des Dampfers ist damit gescheitert.

Lösungen suchen und vorwärts denken

Der Schiffsbergeverein hat sie deshalb eingestellt. Die Enttäuschung ist bei allen Beteiligten einerseits groß. Andererseits hat das Team immer nach Lösungen gesucht. Das ist es auch, was Silvan Paganini antreibt: "Vorwärts zu denken und nicht von Problemen zu sprechen, sondern von Herausforderungen, die wir haben und diese anzugehen." Das sei eine Einstellung, so Paganini, die uns auch als Gesellschaft gut zu Gesicht stünde. "Wir haben es versucht, andere reden nur darüber. Wir sind jetzt zwar gescheitert, aber wir sind weit gekommen."