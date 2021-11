"Warnstufe Gelb" in Bayern hat erst am Sonntag Auswirkungen

Maskenpflicht an Schulen im Unterricht ab Montag

In ganz Bayern müssen Schülerinnen und Schüler von Montag an wieder auch am Platz im Klassenzimmer eine Schutzmaske tragen. Laut Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) gilt diese Maskenpflicht an weiterführenden Schulen zunächst für zwei Wochen, an den Grundschulen eine Woche lang. Die Maskenpflicht im Unterricht war in Bayern erst Anfang Oktober aufgehoben worden. Im Freien, also auf dem Pausenhof, dürfen Schülerinnen und Schüler die Maske weiterhin abnehmen.

Oberste Maxime bleibe, den Präsenzunterricht aufrechtzuerhalten, sagte der Minister. Daher solle das "enge Testregime" noch enger geknüpft werden. Laut Kabinettsbeschluss werden künftig bei einem Infektionsfall in einer Klasse die Schülerinnen und Schüler eine Woche lang an jedem Schultag getestet. Piazolo appellierte zudem an die Eltern, unmittelbar vor dem ersten Schultag Selbsttests bei sich und ihren Kindern vorzunehmen.