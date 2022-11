9. November: Gedenken an Reichspogromnacht in Ostbayern

Öffentlicher Gedenkakt im Amberger Rathaus

Die jüdische Gemeinde Amberg und die Stadt Amberg erinnern mit einem Gedenkakt im Rathaussaal an die Reichspogromnacht vor 84 Jahren. Zu der Veranstaltung ist die Bevölkerung ab 19 Uhr eingeladen. Rabbiner Elias Dray und Oberbürgermeister Michael Cerny (CSU) werden Reden halten. Dazu stellen Schüler des Erasmus-Gymnasiums einzelne Stationen ihres Audioguides "Shalom Amberg" vor, den sie über das jüdische Leben in Amberg erstellt haben. Die sechs Beiträge sind auch auf der Homepage der Schule abrufbar. Geigenmusik rundet den feierlichen Gedenkakt ab.

Gedenkveranstaltungen auch in Passau, Straubing und Landshut

Auch in Niederbayern wird am Mittwoch an die Reichspogromnacht von 1938 erinnert. So legt in Passau Oberbürgermeister Jürgen Dupper um 12 Uhr einen Kranz am Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus an der Innpromenade nieder. Im Rahmen der Gedenkfeier wird der bislang namenlose Platz im Umfeld des Mahnmals als "Platz der Opfer des Nationalsozialismus" benannt und mit der Enthüllung eines Schildes gefestigt.

In Landshut wird es um 18 Uhr vor dem Hans-Carossa-Gymnasium eine ökumenische Andacht geben. Anschließend führt ein Gedenkweg auch über die Stolpersteine in der Altstadt zur Christuskirche. Dort ist noch ein Vortrag geplant.

In Straubing lädt die Israelitische Kultusgemeinde Niederbayern zu einer szenischen Lesung aus dem musikalischen Kammerspiel "Das Spil" im AnStattTheater ein. Damit will man die Gedenkveranstaltung an die Zeit anpassen. Beginn ist um 19 Uhr. In Straubing wurde die einzige niederbayerische Synagoge verwüstet. Die Nationalsozialisten zerstörten Geschäfte jüdischer Besitzer und verhafteten zahlreiche Juden.