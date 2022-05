Vor 75 Jahren wurde die KZ Gedenkstätte Flossenbürg eingeweiht

Vor 75 Jahren, am Pfingstsonntag, den 25. Mai 1947, wurden in Flossenbürg zur Erinnerung an die Opfer des ehemaligen Konzentrationslagers eine Kapelle und eine Gedenkanlage eingeweiht. Es war in Europa eine der ersten Gedenkstätten am Ort eines ehemaligen KZ. Darauf weist die Stiftung Bayerische Gedenkstätten hin, unter deren organisatorischem Dach sich heute die KZ-Gedenkstätten Dachau und Flossenbürg befinden.

Am 23. April 1945 befreite die US-Armee das KZ Flossenbürg. Sie traf rund 1.500 kranke Häftlinge an, oder solche wie den Sozialisten Leo Mistinger aus Wien, die sich bei den Kranken versteckt hatten. Rund 15.000 Häftlinge trieb die SS in den berüchtigten Todesmärschen in Richtung des KZ Dachau.

Überlebende errichten ersten Gedenkort

Amerikanische Militärstellen richteten nach der Befreiung in den Baracken des KZ zunächst ein Kriegsgefangenlager für SS-Angehörige ein. Danach erfolgte die Umwandlung in ein Transitcamp für polnische Displaced Persons (DPs). Die polnische Überlebenden waren es auch, die in Flossenbürg im Stile eines Kreuzweges im sogenannten Tal des Todes eine Gedenkanlage errichteten. Später geriet Flossenbürg in Vergessenheit und galt als "vergessenes KZ". Auf dem ehemaligen Appellplatz wurde eine Fabrik gebaut, auf den Fundamenten der Baracken Wohnhäuser.

Sozialwohnungen im "vergessenen KZ"

Der Gedenkort war auf einen Bereich beschränkt, der sich in der NS-Zeit außerhalb des eigentlichen Lagers befand, wie das Gefängnis, den sogenannten Bunker und das "Tal des Todes" mit dem Krematorium. Die Anlage firmierte als "Grab- und Gedenkstätte", war der bayerischen Schlösser- und Seenverwaltung zugeordnet und präsentierte sich wie ein großer Friedhof mit viel Grün. Lediglich eine kleine Ausstellung im ehemaligen Lagergefängnis, von dem auch der größte Teil abgebrochen worden war, informierte die Besucher. In der Kommandantur, dem Symbol des KZ, waren Sozialwohnungen untergebracht. Um das Areal kümmerte sich ein Gärtner, damals der einzige Beschäftigte in der "Grab- und Gedenkstätte".

Umgestaltung auf Druck ehemaliger Häftlinge

Nach der Gedenkfeier zur Befreiung des KZ vor 50 Jahren begann 1995 vor allem auf Druck ehemaliger Häftlinge die Umgestaltung des ehemaligen Lagers. Das waren Persönlichkeiten wie Milos Volf aus Prag, Charles Dekeyser aus Belgien, Jack Terry aus den USA, der aus Polen stammt und als Jude nach Flossenbürg verschleppt worden war oder Celina Wojnarowicz aus Warschau, die in Plauen in einem Außenlager von Flossenbürg inhaftiert war. Die französische Firma Alcatel, die das Areal im Rahmen einer Zwangsversteigerung erworben hatte, bot es dem Freistaat Bayern für eine symbolische Mark an.

Gedenkstätte nimmt Formen an

Danach wurde das Fabrikgebäude auf dem Appellplatz abgerissen, genauso wie ein nachträglich errichteter Querbau, der die Häftlingsküche mit der Häftlingswäscherei verband. Es wurde eine eigenständige KZ-Gedenkstätte geschaffen mit wissenschaftlichem und pädagogischen Personal. Das Lagerareal wurde umgestaltet und wieder als ehemaliges KZ erkennbar gemacht. In der ehemaligen Häftlingswäscherei wurde 2007 eine Dauerausstellung zur Geschichte des KZ eingerichtet, in der ehemaligen Häftlingsküche gegenüber 2010 die Ausstellung "Was bleibt?" über die Nachkriegsgeschichte des Ortes sowie der ehemaligen Häftlinge wie Leszek Zukowski aus Warschau oder Steve Israeler aus New York.