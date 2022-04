34 behinderte Waisenkinder aus der Ukraine in Ursberg angekommen

Sie sind aus einem Waisenhaus in der Großstadt Krywyj Rih im Südosten der Ukraine vor dem Krieg geflüchtet. Heute Nacht kamen 34 Bewohner des Waisenhauses für mehrfach behinderte Kinder und junge Erwachsene in Ursberg im Landkreis Günzburg an. Die jungen Menschen finden jetzt Schutz und ein Zuhause auf Zeit beim katholischen Dominikus-Ringeisen-Werk, eine kirchliche Stiftung, die sich um Menschen mit Behinderungen kümmert.

Schwierige Flucht mit Waisenkindern und Betreuern

Die Waisenkinder und Betreuer sind laut dem Dominikus-Ringeisen-Werk mit einem Evakuierungszug nach Polen gebracht worden. Vom Flughafen Rzeszów wurden sie dann nach Deutschland geflogen. Geplant war, dass 59 Waisenkinder mit zum Teil schwersten Behinderungen mit drei Betreuern fliegen. Die Fluggesellschaft bestand nach Informationen des Dominikus-Ringeisen-Werks aber auf einer Eins-zu-Eins-Betreuung in der Kabine. Weil die nicht möglich war, wurde die Gruppe aufgeteilt und kurzfristig wurden weitere polnische Begleiter organisiert.

25 Waisenkinder kommen mit dem Bus nach Ursberg

Während also 34 Waisenkinder mit polnischen, deutschen und ukrainischen Betreuungskräften abflogen, wurden die übrigen 25 mit einem Bus der polnischen Feuerwehr an die deutsch-polnische Grenze nach Görlitz gebracht. Von hier holte sie ein Bus ab, der am Tag zuvor aus Ursberg gekommen war. Auch diese Gruppe soll heute noch in Ursberg eintreffen, wie das Dominikus-Ringeisen-Werk mitgeteilt hat.

Großer Empfang für Waisenkinder und Betreuer

Unter anderem hat Bayerns Europaministerin Melanie Huml die ukrainischen Waisenkinder gestern am späten Abend auf dem Münchner Flughafen in Empfang genommen. Mit auf dem Rollfeld waren auch der Vertreter des ukrainischen Außenministeriums, Taras Kulaiets, der polnische Generalkonsul, Jan Malkiewicz, die Generaloberin der St. Josefskongregation, Schwester Katharina Wildenauer und der Geistliche Direktor des Dominikus-Ringeisen-Werks, Martin Riß. Ministerin Huml sagte, sie sei sehr dankbar, dass sich das Sozialwerk der geflüchteten jungen Menschen nun annehme.

Ämter und Hilfswerke haben bei der Flucht geholfen

An der Evakuierung wirkten neben der polnischen Regierung auch das katholische Osteuropa-Hilfswerk Renovabis und verschiedene deutsche Behörden und Hilfswerke mit. Das Dominikus-Ringeisen-Werk hatte in den vergangenen Tagen mit vielen ehrenamtlichen Helfern in Ursberg eigens ein Gebäude hergerichtet und eingerichtet, in dem die Waisen zusammen mit ihren Pflegekräften und deren Familienangehörigen, die auch mitkamen, untergebracht werden. Für das Wochenende sind laut Huml zwei weitere Evakuierungsflüge zum Flughafen Memmingen geplant.