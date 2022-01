2G für Skigebiete – was muss beim Skiausflug beachtet werden?

In Bayerns Seilbahnen und Skiliften gilt 2G. Das heißt, Zugang haben nur Geimpfte und Genesene. Zudem bestehen für Gondeln je nach Größe Kapazitätsbeschränkungen. Die Liftbetreiber im Bayerischen Wald zum Beispiel wollen die Einhaltung der Regeln streng kontrollieren. Auf was müssen sich die Wintersportler einstellen?

Ohne Cov-Pass-App und Ausweis geht nichts

Wer Skifahren möchte, muss seinen Impf-oder Genesenennachweis, am einfachsten die Cov-Pass-App auf dem Handy, und einen Lichtbildausweis dabei haben. Man braucht also immer beides – ohne Ausweis, mit dem die Identität geklärt wird, wird man nicht rein gelassen. Das wird auch streng kontrolliert - in den meisten Skigebieten von Mitterfirmiansreut bis Sankt Englmar direkt an der Kasse . Die Zugänge sind teils mit Gittern abgesperrt. Am Großen Arber stehen sogar vier Extra-Holzhäuschen, in denen zunächst nur 2G kontrolliert wird. Dort erhält man eine Keycard, auf die man an der Kasse das gekaufte Skiticket gebucht bekommt. Außerdem braucht man diese Keycard, um den Skiverleih oder die Berggasthäuser am Arber betreten zu dürfen. Die Weitergabe der Karte an andere Personen ist verboten. Das wird am Arber nochmal an den Lift-Drehkreuzen kontrolliert:

"Bei jedem Zutritt zum Lift wird ein automatisch ein Foto am Drehkreuz gemacht und das gleicht die biometrischen Daten ab, zum Beispiel die Größe und andere Merkmale einer Person. Bei Ungereimtheiten sperrt das Drehkreuz automatisch. Es ist aber keine Gesichtserkennung." Andreas Stadler, Pressesprecher der Arberbergbahn

Außerdem gibt es stichprobenartige Kontrollen im Gelände, heißt es zum Beispiel bei der Arberbergbahn oder in Mitterfirmiansreut. In den anderen Skigebieten wird 2G in den Berggasthäusern oder Liftstüberln noch einmal extra kontrolliert. Ausnahmen für Ungeimpfte gibt es in den Skigebieten nicht.