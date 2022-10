20-Jähriger flüchtet als Geisterfahrer vor Polizei

Eine spektakuläre Verfolgungsjagd hat sich in der Nacht auf Mittwoch ein 20-Jähriger mit der Polizei geliefert, unter anderem im Landkreis Kelheim. Wie die Polizei mitteilt, wollten Beamte das Fahrzeug des jungen Mannes gegen 2.15 Uhr an der B16 in Neustadt an der Donau kontrollieren.

Auf Autobahn in falscher Richtung unterwegs

Der Fahrer gab allerdings Gas und flüchtete. Im angrenzenden Landkreis Eichstätt krachte er dann in einen abgestellten Lastwagen. Anschließend fuhr er als Geisterfahrer auf der A93 bei Wolnzach in die entgegengesetzte Fahrtrichtung bis Mainburg. Mehrere Polizeistreifen verfolgten den 20-Jährigen auf seiner Flucht.

Hubschrauber und Suchhunde im Einsatz

Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Dieser entdeckte den verlassenen BMW des Fahrers in einem Ortsteil von Wolnzach. Weil der Flüchtige in einem angrenzenden Waldstück vermutet wurde, kamen außerdem noch Suchhunde zum Einsatz.

Flüchtiger bei Fahrzeugkontrolle entdeckt

Entdeckt wurde der 20-Jährige, der aus dem Raum Eichstätt stammt, schließlich fünf Stunden später bei einer Fahrzeugkontrolle in Wolnzach. Dabei stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein hat. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Verletzt wurde bei der Flucht offenbar niemand.