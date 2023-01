"In die Saukischt, fertig, los!": Faschingsgaudi in Nordschwaben

Das kann auch unsere Korrespondentin Judith Zacher bestätigen. Sie hat für die Berichterstattung vier Hindernisse ausprobiert. Ihr ist zumindest beim letzten Hindernis, dem Luftballonaufpumpen vom Holzpferd aus, fast die Puste weggeblieben: "Ich war so außer Atem, ich hab es fast nicht geschafft. Ich war total fertig nach dem Luftballon aufblasen. Aber trotz Regen hat das total Spaß gemacht", ist das Fazit der Reporterin. Gestartet wird aus einer Holzbox heraus, einer Saukiste, und zwar dann, wenn der Startruf ertönt. Der lautet: "In die Saukischt, fertig, los!" Die Mitglieder der örtlichen Faschingsgesellschaft, der Epponia, können beim Rennen selber kaum mitmachen. Sie sind allesamt im Einsatz, an der Strecke, im Grillstand, beim Getränkeausschank oder im Festzelt, in dem nach dem Rennen noch weitergefeiert, gegessen und getrunken wird.

Tradition kommt aus dem Allgäu

Die Tradition geht auf das Jahr 1932 zurück. Damals hat ein Eppisburger Schreiner in Burgberg im Allgäu ein Schubkarrenrennen miterlebt und war offenbar so begeistert, dass er das auch in seinem Heimatdorf durchführte. Seitdem findet das Rennen in der Regel alle zwei Jahre in Eppisburg statt. Wer mitmachen will, kann seine Gruppe mit je drei Starterinnen oder drei Startern noch am Sonntagmorgen spontan anmelden. Die Damen- und Herrenteams werden getrennt gewertet. Und darauf ein dreifach kräftiges "Epponia-Helau, Epponia-Helau, Epponia-Helau".