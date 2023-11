Mädchen über Jahre vergewaltigt: Haftstrafe für 33-Jährigen

Im Prozess um den schweren sexuellen Missbrauch einer damals 13-Jährigen ist am Landgericht Regensburg das Urteil gefallen. Angeklagt waren ein 33-Jähriger sowie die Mutter des Mädchens, beide aus Bad Kötzting.

Schwerer sexueller Missbrauch und Vergewaltigung

Wie eine Gerichtssprecherin dem BR bestätigte, wurde der 33-Jährige zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und vier Monaten verurteilt, wobei fünf Monate bereits als vollstreckt gelten wegen der Dauer des Verfahrens. Das Gericht befand den Mann in drei Fällen des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern mit Vergewaltigung und in zwei Fällen der Vergewaltigung für schuldig. Den Tatzeitraum gibt das Landgericht Regensburg von 2012 bis 2014 an.

Auch Mutter der 13-Jährigen an Taten beteiligt

Daran beteiligt war nach Ansicht des Gerichts auch die Mutter des Mädchens: Die ebenfalls aus Bad Kötzting stammende 48-Jährige wurde wegen Beihilfe zum schweren sexuellen Missbrauch von Kindern mit Vergewaltigung in zwei Fällen und wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in sieben Fällen zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Wegen der Dauer des Verfahrens gelten auch hier bereits fünf Monate als verbüßt.

Kennengelernt hatten sich der Mann und das Mädchen im Jahr 2012 über eine Internetplattform. Der Mann war zu diesem Zeitpunkt Anfang 20. Im Jahr darauf zogen die Familie und er zusammen in eine Wohnung nach Bad Kötzting.