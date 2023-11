30 Jahre Sternstunden - Countdown zur Jubiläumsgala

Es ist ein Jubiläum der Mitmenschlichkeit und Hilfsbereitschaft: Sternstunden, die Benefizaktion mit dem Bayerischen Rundfunk, wird in diesem Jahr 30 Jahre alt. Schon in vier Wochen, am 15. Dezember, findet der große Sternstundentag mit der Abend-Gala statt.

Neuauflage des Songs "(Ich wünsch dir) Sternstunden"

Zeitgleich zum Jubiläum gibt es eine Neuauflage des Songs "(Ich wünsch dir) Sternstunden" - passend zum 30-jährigen Jubiläum der Benefizaktion, gesungen von vielen bekannten BR-Moderatoren, zum Beispiel Ferdinand Hofer, Caro Matzko, Marcus Fahn und Werner Schmidbauer.

In den drei Jahrzehnten Sternstunden wurden schon mehr als 370 Millionen Euro für Kinderhilfsprojekte gespendet. Beim nächsten Sternstundentag wird auch BR-Intendantin Katja Wildermuth wieder Anrufe entgegennehmen. Sie nennt es einen der schönsten Arbeitstage im Jahr: "Wenn man selber am Spendentelefon sitzt, dann merkt man erst mal, wie sehr das vielen Leuten über Jahre hinweg am Herzen liegt. Da gibt es ganz viele, die jedes Jahr wieder spenden. Man kommt kurz mit den Leuten ins Gespräch und alleine das Signal, dass eben jede Spende hilft und das große Vertrauen, das die Spendenden haben, dass wir auch dafür geradestehen, dass jede Spende dort ankommt, wo sie ankommen soll - das ist ganz besonders wertvoll in diesen Zeiten."

Sternstunden entstand 1993

Als die Benefizaktion Sternstunden vor über 30 Jahren vom Journalisten Thomas Jansing gegründet wurde, war der Anlass die Not der Kinder im damaligen Jugoslawien-Krieg. Seitdem haben die Spender bei fast 4.000 Projekten für kranke, behinderte und in Not geratene Kinder im In- und Ausland geholfen. Thomas Jansing nennt Sternstunden eine Bewegung: "Wir wollen einfach viele Menschen mitnehmen, uns ist der Kleinspender genauso wichtig wie die große Spende. Sternstunden ist wirklich eine große Familie geworden. Und Sternstunden ist insofern eine Bewegung, weil wir zu Solidarität und Mitgefühl aufrufen."

Hilfe für Kinder im In- und Ausland

Sternstunden hilft ganz unterschiedlichen Projekten, zum Beispiel auch im Norden von Kenia: Dort ist Prinz Ludwig von Bayern als Entwicklungshelfer tätig und hat mit jungen Menschen ein Software-Startup gegründet.

Im unterfränkischen Wipfeld helfen ebenfalls die Sternstunden. Dort ist die Sozialpädagogin Anja Sauerer Leiterin des Antonia-Werr-Zentrums: eine therapeutische Einrichtung für fast 80 teilweise schwer traumatisierte Mädchen und junge Frauen. "Sternstunden hat uns beispielsweise geholfen, eine traumapädagogische Gruppe so umzubauen, dass sie auch den pädagogischen Standards entspricht. Dass dort sichere Orte sowohl für Mädchen als auch Mitarbeiter gestaltet werden können und auch für die sogenannten Systemsprenger. Das ist kein schönes Wort und man versteht darunter schwierige, herausfordernde Mädchen und jungen Frauen."

Eine der jungen Frauen, die es geschafft haben, ist die 20-jährige Yasmina. Sie kam vor eineinhalb Jahren mit einer posttraumatischen Belastungsstörung in die Jugendhilfe. Inzwischen macht sie eine Ausbildung zur Erzieherin. Das Antonia-Werr-Zentrum hat ihr wieder eine Lebensperspektive gegeben: "Es hat mir gezeigt: Es gibt Leute, denen ich wichtig bin, denen ich wichtig werden kann. Es hat mir gezeigt, was Zuhause bedeutet. Es hat mir gezeigt, mich selbst zu lieben, andere auch wieder ins Herzen zu schließen und auch an meine Wünsche zu glauben, eben Erzieherin zu werden und dann auch gesagt zu bekommen, ja, du schaffst das. Wir sind da. Wir stärken dir den Rücken."

Wieder Prominente am Telefon

Im vergangenen Jahr wurden am Sternstundentag mehr als elf Millionen Euro gesammelt. Dieses Jahr sitzen an den Telefonen unter anderem Uschi Glas, Hans-Jörg Bachmeier, Hilde Gerg und Malik Harris. Am Ende des Tages, bei der Gala, hoffen sie und die Sternstunden mit dem Bayerischen Rundfunk eine noch etwas höhere Spendensumme verkünden zu können.