110 Jahre Untergang der Titanic: Niederbayer tauchte zum Wrack

Kein Sicherheitsseil, kein Licht

Zweieinhalb Stunden dauert alleine der Tauchvorgang auf 3.500 Meter. Ein Sicherungsseil gibt es nicht, das macht die lange Strecke unmöglich. Sollte etwas schiefgehen, wäre das nächste Rettungs-U-Boot erst in rund 45 Stunden da. Der Sauerstoff reicht nur für rund 96 Stunden.

Nach einhundert Metern wurde es komplett dunkel, berichtet Loibl. Der Kapitän des U-Bootes schaltete das Licht aus, um Strom zu sparen. Nur Stirnlampen und Knicklichter spendeten Licht.

Als der Scheinwerfer angeht, stockt der Atem

Als das Boot am Grund ankam, schaltete der Kapitän die Scheinwerfer wieder ein. Erst musste sich noch der aufgewirbelte Sand legen, doch dann sahen Arthur Loibl und die anderen Männer das Wrack der Titanic direkt vor sich: "In dem Moment, wenn man das erste Mal das Schiff sieht, ist ein riesen Gefühl in einem. Man hat das erreicht, auf was man jahrelang hingearbeitet hat. Es war sehr ergreifend. Ich muss aber sagen, so richtig geflasht hat es mich erst, als ich wieder zuhause in Straubing war. Als ich dann die Bilder und Videos angeschaut habe, ist die ein oder andere Träne gelaufen."

Bilder für die Ewigkeit

Das Expeditionsteam hatte an diesem Tag Glück, die Sichtverhältnisse unter Wasser waren so gut, wie fast nie zuvor. Mehrmals umkreiste das kleine U-Boot die Titanic. Währenddessen filmten und fotografierten Loibl und die anderen fast ununterbrochen. Dann ging es wieder an die Oberfläche.

Die Faszination Titanic erwachte bei Arthur Loibl schon als kleiner Junge. Sein Vater erzählte am Frühstückstisch vom Schicksaal des Reiseschiffs. Bis heute haben sich die Szene und die Schilderungen des Vaters in sein Gedächtnis eingebrannt.

Das nächste außergewöhnliche Abenteuer hat Weltenbummler Loibl schon im Blick. In zwei Jahren geht es mit einer Rakete ins Weltall. Den Flug hat er schon gebucht.