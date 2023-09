Florian kommt ursprünglich aus der Oberpfalz, lebt aber in Südkorea und ist dort als Muskel-Model und Fernsehstar unterwegs, zum Beispiel in der Netflix Serie "Physical 100"! Die Woidboyz haben ihn besucht. [mehr - zum Video mit Informationen: Muskel-Model in Korea - Dieser Oberpfälzer ist nicht nur "Physical", sondern ein Star in Südkorea ]