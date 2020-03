Atemschutzmasken spenden An wen kann ich Schutzmasken und Desinfektionsmittel spenden?

Atemschutzmasken, Einmalhandschuhe und Desinfektionsmittel sind knapp in der Corona-Krise. Bei manchen liegen diese Dinge vielleicht noch im Keller? Diese Anlaufstellen nehmen Materialspenden entgegen.

Atemschutzmasken, Einmalhandschuhe und Desinfektionsmittel sind knapp in der Corona-Krise. Das ist vor allem ein Problem für Arztpraxen und Krankenhäuser. Aber auch Apotheken, der Lebensmittelhandel, Hilfsorganisationen oder Pflege- und Altenheime sind auf diese Materialien angewiesen. Im Netz findet man immer wieder Aufrufe und Anleitungen sich Schutzmasken um Mund und Nase selbst zu nähen. Bisher gibt es jedoch keine flächendeckende Logistik in Bayern, die diese Materialspenden koordiniert



Mundschutz ist nicht gleich Mundschutz

Nicht jede Atemschutzmaske, nicht jeder Handschuh und nicht jedes Desinfektionsmittel eignet sich beispielsweise für den Gebrauch im Krankenhaus. Es gibt einen Unterscheid zwischen alkoholischer Schnelldesinfektion auf Tuchbasis und Händedesinfektionsmittel. Für Lebensmittelläden reichen unsterile Einmalhandschuhe, im Krankenhaus ist das anders. Auch bei den Mund-Nase-Schutzmasken gibt es sehr viele verschiedene Arten.

Originalverpackte Materialien

Vor dem Gebrauch muss geprüft werden, ob die Materialien zulässig sind. Die wichtigste Sache dabei ist, dass das Material originalverpackt ist. Sollte das nicht der Fall sein, dann können Sie nicht für medizinische Zwecke verwendet werden.

Wer hat Atemschutzmasken und Desinfektionsmittel zuhause?

Neben Privatpersonen brauchen ganz bestimmte Berufsgruppen Mundschutz, Handschuhe und Desinfektionsmittel. Dazu gehören: Friseure, Tattoo- und Piercing-Studios, Kosmetik- oder Nagelstudios, aber auch Caterer und Handwerker wie Maler oder Schreiner. Sollten Sie oder Ihr Unternehmen noch Masken auf Lager haben, dann gibt es verschiedene Anlaufstellen, bei denen Sie Ihre Spende abgeben können.

Wo kann ich Mundschutz abgeben?

Zuersteinmal ist es wichtig, dass Sie das Material nicht einfach unaufgefordert zum nächsten Krankenhaus oder der nächsten Arztpraxis bringen. Dort sind keine logistischen Ressourcen vor Ort, niemand der die Materialien sichten und sie dann verteilen kann. Diese Aufgabe übernehmen derzeit Hilfsorganisationen, wie das Bayerische Rote Kreuz oder der Malteser Hilfsdienst. Die Organisationen arbeiten gerade an einer übergeordneten Logistik. Aktuell raten sie dazu die Geschäftsstellen und Kreisverbände vor Ort anzurufen. Adressen und Ansprechpartner finden Sie auf der Seite des BRKs und des Malteser Hilfsdienstes. An manchen Orten in Bayern wird die Sammlung der Materialien auch durch Wirtschaftsförderungen vor Ort organisiert. Dort erhalten Sie auch Informationen über erforderliche Qualitätskriterien. Wichtig ist: Erkundigen sich zuerst, wo Sie die Materialien hinbringen können, bevor Sie aktiv werden.