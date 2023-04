Kartoffeln kochen 10 Dinge, die Sie in der Küche können sollten

"Der Zeitpunkt ist egal: Das stimmt, was die Dauer des Erhitzungsvorgangs angeht. Zwar ändert Salz den Siedepunkt von Wasser auf über 100 ° C, aber Salz sorgt auch dafür, dass Wasser Wärme besser speichert. Ab einer bestimmten Energiezufuhr wird es dann schneller heiß. Für die Küche spielen diese Feinheiten keine Rolle. Es dauert bei gleicher Wassermenge und Energiezufuhr immer gleich lang, bis das Wasser heiß ist, egal, ob am Anfang oder am Ende gesalzen wird."