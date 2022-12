Reis waschen Muss ich Reis abwaschen und darf ich Reisgerichte aufwärmen?

Reis kann Arsen enthalten

"Arsen ist ein natürlicher Bestandteil der Erdkruste. Sogenanntes anorganisches Arsen ist als krebserregender Stoff klassifiziert. Es kommt häufig in Böden, Grund- und Oberflächenwasser vor und gelangt über die Wurzeln der Reispflanze in die Reiskörner." schreibt die Verbraucherzentrale Bayern. Seit 2016 gibt die EU einen Grenzwert für den krebserregenden Stoff in Reis vor. Trotzdem sollte man Reis vor dem Kochen gründlich waschen, denn Arsen befindet sich insbesondere in den Randschichten der Körner.

Müssen alle Reissorten vor dem Kochen gewaschen werden?

Arsen kommt vermehrt in Naturreis oder paraboiled Reis vor – weißer Reis ist davon weniger betroffen. 2020 hat Ökotest 21 Reismarken auf unter anderem Arsen getestet. Unter den Sorten, waren Basmatireis, Parboiled-Langkorn-Reis sowie Vollkornreis. "Den krebserregenden Stoff hat das beauftragte Labor in allen Reismarken im Test nachgewiesen, in den Basmatisorten jedoch nur in Spuren. Hauptsächlich sind Natur- und Parboiled-Reis damit belastet.", schreibt Ökotest.

Doch was ist mit Risottoreis? Risotto-Fans wissen, dass man diesen Reis keinesfalls vor dem Kochen waschen sollte, denn die Stärke an den Krönern verleiht dem Risototto die feine Cremigkeit, die es perfekt macht. Stiftungwarentest beruft sich hier auf eine Studie der Schweizer Verbraucherzeitschrift Gesundheitstipp und schreibt: "Unsere Kollegen vom Schweizer Gesundheitstipp haben zwölf Risotto-Reis-Produkte auf Schadstoffe geprüft. Sie fanden in allen Arsen – aber nur geringe Mengen."