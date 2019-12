Hackfleisch richtig anbraten Was kommt zuerst in die Pfanne - das Hackfleisch oder die Zwiebel?

Mal ehrlich: Was kommt bei Ihnen für die Bolognese-Soße zuerst in die Pfanne - das Hackfleisch oder die Zwiebeln? Wie Sie Hackfleisch richtig anbraten, ohne dass das Fleisch Wasser zieht, verrät uns hier Sternekoch Alexander Herrmann.

Hackfleisch krümelig anbraten, zum Beispiel für eine Bolognese Soße, die Partysuppe oder das Chili Con Carne - wie geht das, ohne dass das Hackfleisch nur dünstet und unschön grau wird? Und wann kommen die Zwiebeln und der Knoblauch zum Hackfleisch? BAYERN 1 Sternekoch Alexander Herrmann verrät, wie es die Profis machen:

"Die Profis braten als erstes das Hackfleisch an und geben dann die Zwiebeln dazu. Hackfleisch anbraten ist ja durchaus eine Herausforderung, weil, wenn man es falsch macht, dann haut es zuviel Wasser raus." Alexander Herrmann, Sternekoch aus Wirsberg

Hackfleisch richtig anbraten - so geht das

Das Fett in der Pfanne muss heiß sein und das Hackfleisch nicht eiskalt. Daher sollten wir das Fleisch einige Zeit vor dem Braten aus dem Kühlschrank nehmen. Außerdem muss die Pfanne groß genug sein, dass auch, wenn wir das Hackfleisch zugeben, der Pfannenboden noch an manchen Stellen sichtbar ist. Wer große Mengen an Hackfleisch zu braten hat, sollte dies in mehreren Portionen tun. Sternekoch Alexander Herrmann hat grundsätzliche Tipps:

"Flacher Topf oder Pfanne, nicht zu viel Fett und dann reinbröckeln in die heiße Pfanne. Das Hackfleisch erst einmal liegen lassen. Nicht gleich rumrühren. Dazu muss es ein Topf sein, in dem nichts festklebt. Man sollte am besten einen Bräter nehmen, weil die beschichtet sind." Alexander Herrmann, Sternekoch

Hackfleisch richtig anbraten und fast fertig - Rezept für eine schnelle Partysuppe

Nach dem Anbraten des Hackfleischs auch fast schon fertig gekocht - unser schnelles Rezept für Partysuppe macht viele Esser wohlig satt.

