Suppe einfrieren In der Margarinedose einfrieren ist ungesund

Heben Sie Eiscreme-Plastikboxen, Margarine-Dosen oder die kleinen Joghurt-Eimer auch auf und verwenden sie im Haushalt weiter? Als Aufbewahrung für Schrauben oder anderem Kleinzeug ist da auch nichts dagegen zu sagen. Als Behältnis zum Einfrieren von Selbstgekochtem eignen sich diese Verpackungen aber keineswegs. Dazu sagt Ernährungswissenschaftlerin Daniela Krehl von der Verbraucherzentrale Bayern: "Es ist tatsächlich so, dass jede Zweckentfremdung die Gefahr birgt, dass irgendwelche Chemikalien in mein Lebensmittel gelangen. Das kann wirklich krebserregend oder leberschädigend sein. Da raten wir von den Verbraucherzentralen wirklich dringend ab, weil ein großes Gesundheitsrisiko besteht."

Suppe einfrieren - im Eiscremebehälter ungesund

Der Grund, warum man Plastikverpackungen von Eiscreme oder Margarine nicht erneut mit Lebensmitteln befüllen sollte, sie auch nicht einfrieren oder darin aufwärmen sollte: "Die Verpackungen sind nur für den einmaligen Gebrauch gedacht und nur ganz spezielle Lebensmittel sollten darin aufbewahrt werden. Sobald diese Plastikbehälter mit anderen Lebensmittel befüllt werden und vielleicht auch anderen Temperaturen ausgesetzt werden, bergen sie einfach eine Gesundheitsgefahr", so Daniela Krehl.

Suppe einfrieren

Also zum Einfrieren der Suppe am besten auf Vorratsdosen, die ausgewiesenermaßen zum Einfrieren von Lebensmitteln geeignet sind oder auf Gefrierbeutel zurückgreifen.

Wichtig beim Aufbewahren oder Umfüllen von Suppe, so die Verbraucherzentrale: "Lebensmittel sollten generell möglichst nicht heiß in Kunststoffbehälter gefüllt oder darin erhitzt werden. Fettige Lebensmittel sollten besser in Edelstahl, Glas oder Porzellan aufbewahrt und erhitzt werden, da sie besonders anfällig für den Übergang von Schadstoffen aus Kunststoffgefäßen sind."