Ernährung für die Leber Das tut der Leber gut

Das Weißmehl und der Zucker der Plätzchen, viele Becher Punsch, Jagertee oder Glühwein - all das macht unserer Leber sehr zu schaffen. Unsere Expertin ist Dr. Birgit Terjung, Chefärztin Innere Medizin - Gastroenterologie und Ärztliche Direktorin GFO Kliniken Bonn und Mediensprecherin der Deutschen Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten. Sie sagt dazu: "Immer, wenn man ernährungstechnisch etwas über die Stränge geschlagen hat, sollte man wieder zur mediterranen Ernährung zurückkehren, mit viel Gemüse, Obst, wenig Fleisch, viel Fisch. Fisch ist deshalb wichtig, weil man dadurch gesunde Fettsäuren zu sich nimmt. Weglassen sollte man aber das Weißbrot, das häufig am Mittelmeer gegessen wird. Hier besser auf Vollkornbrotsorten zurückgreifen." Das Entscheidende seien die vielen Ballaststoffe bei dieser Art der Ernährung, von denen wir alle zu wenig bekommen. Beim Alkohol empfiehlt die Internistin maximal ein Glas Wein am Tag für Frauen. Dass diese Art der Ernährung in der Leitlinie für Lebererkrankungen empfohlen wird, bedeutet: Der gesundheitliche Nutzen der Mittelmeer-Kost ist wissenschaftlich solide nachgewiesen.