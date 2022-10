Tee Warum man Sorte und Anbieter öfter wechseln sollte

Vor allem in der kalten, dunklen Jahreszeit wärmen wir uns gerne mit einem frisch aufgekochtem Tee auf. Obwohl Sie vielleicht einen speziellen Tee besonders gern haben, sollten Sie diesen auf jeden Fall in Abwechslung mit anderen Teesorten trinken.

Was sind Pyrrolizidinalkaloide und wie gelangen sie in den Tee?

Was ist gefährlich an Pyrrolizidinalkaloiden?

Die Verbraucherzentrale Bayern schreibt hierzu: "Bestimmte PA können die Leber schädigen. Außerdem hat sich in Tierversuchen gezeigt, dass PA das Erbgut in den Zellen verändern und die Entstehung von Krebszellen auslösen können."

Vor allem Kinder, Schwangere und Stillende sollten große Mengen an PA vermeiden, das könnte gefährlich werden. Vorsichtig sollten auch Menschen sein, die große Mengen an PA-haltigen Lebensmitteln konsumieren. Neben Tee kommen Pyrrolizidinalkaloide auch in Gewürzen oder Kräutern, wie beipielsweise Borretsch, Kreuzkümmel, Oregano, Liebstöckel, und Salaten, wie besonders in Rucola vor. Aber auch Honig kann diese Stoffe beinhalten. Dabei sind nicht die Stoffe selbst, sondern deren Abbauprodukte in der Leber schädlich.