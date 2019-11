Kurkuma Milch Rezept für goldene Milch

Goldene Milch

Goldene Milch, golden Latte, Kurkuma Latte oder Kurkuma-Milch ist der neuste Schrei. Mit wenigen Zutaten lässt sich das Heißgetränk zuhause zubereiten. Sie brauchen:

1 Tasse Milch (Kuhmilch, Soja- oder Mandelmilch)

1 Teelöffel Kurkuma-Pulver oder frischer, geriebener Kurkuma

1 halber Teelöffel geriebener Ingwer

1 Prise Pfeffer

1 Teelöffel Honig

Erwärmen Sie die Zutaten in einem Topf und lassen Sie alles zehn Minuten ziehen. Immer wieder umrühren und mit etwas Milchschaum servieren.

Zutaten für Kurkumapaste

60 g frische Kurkumawurzel

20 g Ingwer

4 Kardamomkapseln

2 Stück Sternanis

1 Stange Zimt

1 Prise Salz

1 Prise geriebene Muskatnuss

1 Prise Pfeffer

1 Teelöffel Kokosöl

200 ml Wasser

Kurkuma- und Ingwerwurzel waschen und schälen. Beides in dünne Scheiben schneiden. Die Wurzeln zusammen mit allen Gewürzen in einen kleinen Topf geben und mit 200 ml Wasser aufgießen. Alles aufkochen lassen und bei schwacher Hitze ca. 30 Min. köcheln lassen.

Ziehen Sie den Topf vom Herd und fischen Sie Zimt und Sternanis aus dem Sud. Alles andere wird mit dem Stabmixer püriert. Zum Schluss Kokosöl einrühren. Sie können die Paste sofort verwenden oder in kleine Gläschen abfüllen. Dabei die Paste mit Pflanzenöl bedecken und in den Kühlschrank stellen. Sie könnn die Paste auch in EIswürfelformen portionieren und ca. 8 Monate lang im Tiefkühlschrank aufbewahren.

Kurkumatee

Frische Kurkumawurzel waschen, schälen und in dünne Scheiben schneiden. Kurkuma mit heißem Wasser übergießen und ca. 5 Minuten ziehen lassen. Mit einem Löffel Honig schmeckt der Tee besonders gut.

Für den Tee können Sie auch eine selbstgemachte Kurkumapaste verwenden. Paste einfach mit heißem Wasser übergießen und umrühren.

