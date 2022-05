Wildtiere im Lockdown: Was Tieren die Pause vom Menschen bringt

Für Wildtierforscher war und ist die weltweite Pandemie mit ihren Lockdowns wie ein riesiges Experiment: Was passiert, wenn sich die Menschen zurückziehen, wenn sie ihre Aktivitäten einschränken, den Verkehr auf ein Minimum zurückfahren? Wie reagieren die tierischen Bewohner der Erde darauf? Matthias Loretto von der Technischen Universität München hat dazu mit Kolleginnen und Kollegen weltweit Daten gesammelt und konnte feststellen: Viele Tiere haben ihr Verhalten während der Lockdowns zum Teil kurios verändert, aber längst nicht alle Arten haben von der Ruhe auf den Straßen und in der Natur profitiert.

Was machen Tiere während des Lockdowns? Hilfe durch GPS-Sender

Schon zu Beginn der Pandemie haben der Biologe Loretto und sein Team das Verhalten von Tieren während des Lockdowns erforscht. Und immer noch sammeln Forscher im Rahmen der "Covid19-Bio-logging Initiative" in verschiedenen Arbeitsgruppen weltweit Daten von mehr als 140 Tierarten in über 240 Populationen und werten sie aus.

Daten sammeln trotz eines Lockdowns - möglich machen das kleine GPS-Sender, mit denen viele Wildtiere auf der Welt schon seit vielen Jahren ausgestattet sind. Die Forscher um Loretto erhalten so Daten von 10.000 besenderten Tieren und mehr als einer Milliarde GPS Punkten. Wie die GPS-Sender funktionieren, zeigt der Link hier, mit dem sich die Bewegungen eines im Yellowstone Nationalpark umherstreifenden Kolkraben verfolgen lassen. Mehr zur Verfolgung von Tieren mit der kostenlosen "Animal Tracker App" hier zum Herunterladen.

Welche Tiere vom Lockdown profitiert haben

Pumas, Füchse, manche Vögel und sogar Haie und Wale haben ihre Routen im Lockdown geändert. So waren Wildtiere in dieser Zeit häufiger in Städten zu sehen. 80 Prozent der in einer großen US-amerikanischen Studie beobachteten Vögel hielten sich vermehrt in der Nähe von Straßen und Flughäfen auf. Und Wale und Haie schwammen während des Lockdowns in Gegenden, die sie sonst wegen des Lärms durch Schiffe oder Bohrungen gemieden hatten.

Bei einem Vogel waren die Auswirkungen besonders drastisch. Der Dachsammer, ein Singvogel, passte seinen Gesang, der sie für die Weibchen attraktiver macht, sogar an die Ruhe des Lockdowns an. "In der Stadt unter normalen Bedingungen müssen sie lauter singen, sonst werden sie nicht gehört. Und das verbraucht so viel Energie, dass sie die Strophen nicht so häufig wiederholen können. Und jetzt wo es plötzlich ruhig war, haben die städtischen Vögel wieder so gesungen wie die auf dem [ruhigeren] Land", erklärt der Verhaltensbiologe Matthias Loretto von der TU München. Auch ist die Zahl der überfahrenen Wildtiere während des Lockdowns zurückgegangen.